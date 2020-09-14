國際半導體展將登場 首推虛實雙軌並行

SEMI國際半導體產業協會於今（14）日宣布全台最大年度半導體盛會SEMICON Taiwan國際半導體展，將於9月23~25日登場；今年在實體展館規劃15大主題專區及創新館和19場國際論壇，將聚集550家廠商，展出超過2,000個攤位，並吸引45,000位專業人士參觀。

SEMI表示，為讓全球參觀者即時掌握最新展會盛況，SEMI推出全新虛實整合展覽平台，為實體展覽活動開啟嶄新的虛擬觀展體驗。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，「今年疫情打亂全球展覽的腳步，無數活動被延期或轉到線上進行，雖然以更數位化的方式呈現活動內容，仍無法複製實體展覽的臨場感受」

他說，「今年在遵守高標準的防疫規範下，維持實體展出既有規模；但考量到世界各地參觀者的觀展需求，首次推出SEMICON Taiwan 2020 Hybrid平台，整合線上線下觀展功能，讓參觀者不受空間所限，掌握第一手半導體產業脈動」。

邁入第25屆的SEMICON Taiwan持續透過「引領科技潮流、推動技術演進、促進合作交流」串連國內外完整微電子產業生態圈，讓SEMICON Taiwan成為引領全球半導體技術不斷突破，帶動科技創新的重要盛會。

在實體展覽部分，預計展出15大主題專區及創新館和19場國際論壇，集結全球半導體企業領袖、高階主管及產官學界專家，將透過多元主題的系列論壇和創新技術發表會，深度剖析產業趨勢和技術動態

此外，SEMI也將4大展覽亮點「高科技智慧製造特展」、「化合物半導體創新應用館」、「異質整合創新技術館」及「人才培育特展」搬入線上，讓參觀者可以在虛擬平台上體驗不同的觀展樂趣。

SEMI首次推出的SEMICON Taiwan 2020 Hybrid除將展館空間概念複製至線上提供遠端觀展外，每個線上攤位都可以瀏覽展商的產品資訊、參觀者也能線上參與論壇或與展商直接交流。

此外，還可配合VR眼鏡體驗360度虛擬展區，讓無法造訪的參觀者彷彿也能親臨現場，此全新虛擬體驗預計將吸引無數來自全球的線上人潮。以現階段B2B展覽而言，SEMICON Taiwan 「Hybrid」的模式與規模領先其他各大展覽，創新觀展應用方式也將成為未來商展的趨勢。