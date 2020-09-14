快訊

公部門不能說的秘密：小編過勞的原因到底是什麼？

失蹤爸爸遺體沖11公里尋獲 武界壩突放水已釀4死 　

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國際半導體展將登場 首推虛實雙軌並行

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

SEMI國際半導體產業協會於今（14）日宣布全台最大年度半導體盛會SEMICON Taiwan國際半導體展，將於9月23~25日登場；今年在實體展館規劃15大主題專區及創新館和19場國際論壇，將聚集550家廠商，展出超過2,000個攤位，並吸引45,000位專業人士參觀。

SEMI表示，為讓全球參觀者即時掌握最新展會盛況，SEMI推出全新虛實整合展覽平台，為實體展覽活動開啟嶄新的虛擬觀展體驗。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，「今年疫情打亂全球展覽的腳步，無數活動被延期或轉到線上進行，雖然以更數位化的方式呈現活動內容，仍無法複製實體展覽的臨場感受」

他說，「今年在遵守高標準的防疫規範下，維持實體展出既有規模；但考量到世界各地參觀者的觀展需求，首次推出SEMICON Taiwan 2020 Hybrid平台，整合線上線下觀展功能，讓參觀者不受空間所限，掌握第一手半導體產業脈動」。

邁入第25屆的SEMICON Taiwan持續透過「引領科技潮流、推動技術演進、促進合作交流」串連國內外完整微電子產業生態圈，讓SEMICON Taiwan成為引領全球半導體技術不斷突破，帶動科技創新的重要盛會。

在實體展覽部分，預計展出15大主題專區及創新館和19場國際論壇，集結全球半導體企業領袖、高階主管及產官學界專家，將透過多元主題的系列論壇和創新技術發表會，深度剖析產業趨勢和技術動態

此外，SEMI也將4大展覽亮點「高科技智慧製造特展」、「化合物半導體創新應用館」、「異質整合創新技術館」及「人才培育特展」搬入線上，讓參觀者可以在虛擬平台上體驗不同的觀展樂趣。

SEMI首次推出的SEMICON Taiwan 2020 Hybrid除將展館空間概念複製至線上提供遠端觀展外，每個線上攤位都可以瀏覽展商的產品資訊、參觀者也能線上參與論壇或與展商直接交流。

此外，還可配合VR眼鏡體驗360度虛擬展區，讓無法造訪的參觀者彷彿也能親臨現場，此全新虛擬體驗預計將吸引無數來自全球的線上人潮。以現階段B2B展覽而言，SEMICON Taiwan 「Hybrid」的模式與規模領先其他各大展覽，創新觀展應用方式也將成為未來商展的趨勢。

半導體

延伸閱讀

SEMICON Taiwan國際半導體展盛大登場：全新虛實整合 搶攻5G及AI時代新興應用商機

刷新最速Hybrid紀錄！Acura NSX勇奪派克峰爬山賽第三名佳績

TOYOTA Corolla Cross預售價出爐 起跳價77.9萬元

Volvo XC40新增T4入門插電車型　全新48V輕油電B4、B5同步登場！

相關新聞

疫情是數位時代的最佳「催化劑」 謝金河：誕生2位低調的千億富豪

兩個低調的千億富豪

台灣國際半導體展虛實並行 550家廠商參展

國際半導體產業協會（SEMI）於今（14）日宣布，今年SEMICON Taiwan國際半導體展，將於9月23至25日登場...

國際半導體展將登場 首推虛實雙軌並行

SEMI國際半導體產業協會於今（14）日宣布全台最大年度半導體盛會SEMICON Taiwan國際半導體展，將於9月23...

陳培真專訪／佳邦四路並進 搶多元商機

天線元件大廠佳邦（6284）加入華新科被動元件聯盟之後，正式成為華新集團PSA華科事業群旗下一分子。隨著5G時代來臨推升天線與被動元件需求大增，佳邦將與PSA華科事業群創造互補優勢，藉由華新集團豐厚的資源，搶進5G手機、電動車、智慧家電、電子支付等多元應用的市場商機。

高通、聯發科全產品線開戰 難分難解

手機晶片廠高通與聯發科之間的5G戰火持續延燒。據了解，兩家公司至明年上半年，將從高階一路打到中低階產品市場。

高通打低價戰 搶聯發科地盤

美國對華為禁令9月14日過後生效，牽動全球第五代行動通訊（5G）市場發展。業界傳出，全球手機晶片龍頭高通為降低華為禁令干...

華為大限到…半導體鏈旺季 有變數

美國對華為禁令9月14日過後生效，打亂全球電子業傳統旺季節奏，尤以半導體鏈影響最甚，從上游IC設計到晶圓製造，及後段封測...

產業戰略論壇／科技兩巨頭 看好疫後新機會

針對後疫情時代企業掌握的新契機，和碩董事長童子賢指出，疫情改變不少生活方式，機會是一波波的來，只要是對文明貢獻度更高、更...

三星、SK海力士 傳砍資本支出

記憶體市場面臨下半年報價走勢疲弱、旺季不旺壓力，業界傳出，全球前二大DRAM廠南韓三星與SK海力士將縮減資本支出，幅度上...

陳培真專訪／她，做好每一個小地方…

佳邦董事長陳培真每天的工作周旋在數字、成本、技術等問題之間，面對壓力，陳培真選擇用「料理」來紓解壓力，她笑說，若是未來離...

「不再供貨華為」 台廠提申請應變

美擴大對華為制裁的新禁令明正式生效，包括台積電、聯發科、旺宏等半導體大廠表示將會依照美國規範，明起不再供貨。據了解，包括...

韓媒：台積電擴大與三星的差距 穩居晶圓代工龍頭

南韓媒體BusinessKorea報導，全球最大晶圓代工業者台積電已擴大與南韓三星電子的差距，而三星的「半導體願景203...

熱門新聞

韓媒：台積電擴大與三星的差距 穩居晶圓代工龍頭

農地工廠輔導合法最快月底預告辦法 估6千家受惠

華為大限到…半導體鏈旺季 有變數

金管會 將強力整頓金融業

高通打低價戰 搶聯發科地盤

新光一號遭狙擊 新光金痛陳「法令不能再睡覺了！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。