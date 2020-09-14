陳培真專訪／佳邦四路並進 搶多元商機

天線元件大廠佳邦（6284）加入華新科被動元件聯盟之後，正式成為華新集團PSA華科事業群旗下一分子。隨著5G時代來臨推升天線與被動元件需求大增，佳邦將與PSA華科事業群創造互補優勢，藉由華新集團豐厚的資源，搶進5G手機、電動車、智慧家電、電子支付等多元應用的市場商機。

佳邦以天線、高頻電感、功率電感、保護元件等四大產品線為主力，其中，在GPS定位陶瓷天線出貨量約占全球四成，汽車市場天線出貨量占全球汽車銷售總數二成，無論天上飛的、地上跑的電子產品，都能見到佳邦產品的蹤跡。

佳邦董事長陳培真表示，佳邦過去做很多研發性產品，投入龐大營運和研發費用，這些技術能量正待發酵，進而貢獻營收，接下來佳邦要聚焦，「外行的不碰，內行的不拋」，要讓天線、高頻電感、功率電感、保護元件這四隻腳更紮實著力。

佳邦天線產品涵蓋智慧手機、家電、電子支付、車用等終端應用，以手機來看，從4G走到5G，5G是市場發展趨勢，採用天線的量增加超過兩倍，佳邦會跟著市場一起成長。因應市場需求，佳邦也新建竹南二廠，將投資近24億元擴產。

佳邦今年股東常會改選董事，華新科拿三席、取得控制權，讓佳邦和PSA華科事業群合作更加緊密，佳邦也將擁有PSA華科事業群的豐富資源。

陳培真是華新科在佳邦董事會的法人代表，她與總經理曾明燦日前接受本報專訪，暢談華新科取得佳邦控制權之後，佳邦未來的營運策略和產品定位，以下為訪談紀要：

創互補優勢 迎接5G世代

問：華新科為何入股佳邦？

陳培真答：迎接5G世代來臨，PSA華科事業群集團在電阻電容相關領域有強大營運能量，佳邦則擁有高頻相關和保護元件領先技術，合作可以展現出更好成績。

佳邦在專業技術領先同業，這是公司團隊長期在產品材料和製程研發投入的結晶，打造出公司在全球天線產業的地位，我和曾總也常在討論，如何讓佳邦長期累積的技術能量發光發熱，轉換成更多更大的成長動能。

問：如何運用PSA華科事業群的資源助攻佳邦營運？

陳答：PSA華科事業群的客戶，佳邦可能沒有；而佳邦有的客戶，PSA華科事業群可能沒有，雙方若能強化關係，可以快速增加客戶群的規模，例如佳邦可透過華科打進日本市場，華科則可利用佳邦的高頻產品提供客戶一站式服務。

由於PSA華科事業群體系龐大，在制度和管銷等方面已有去蕪存菁的一套制度，這些系統可以導入佳邦管理層面，像運費或採購，若是運用PSA集團力量，就可協助佳邦在管銷研的費用做進一步優化。再者，透過技術面的合作，效益更能發揮。

問：對佳邦的營運目標和期許？

陳答：佳邦在天線領域已著墨多年，天線產品占佳邦營收比重約六成，我認為在營運策略上，PSA華科事業群的理念「做大不如做小，做小不如做好」，且要不斷精進，所以我和曾總常討論新市場、新客戶、新應用，這三個部分對我們非常重要，還有就是在5G世代，佳邦的技術研發還能應用到什麼新區域？讓佳邦的市場客戶群可以更放大。

佳邦過去做很多研發性的產品，在營運和研發費用投入很大，這些技術能量正待發酵，進而貢獻營收，因此接下來佳邦要聚焦， 「外行的不碰，內行的不拋」，佳邦就是四條產品線，包括天線、高頻電感、功率電感、保護元件，四隻腳平平穩穩支撐著營運。

通訊需求增 營運前景亮

問：天線目前和未來的產業展望？

曾明燦答：佳邦重視製程與材料，所以把天線當作元件（材料）在做，這是與其他同業不一樣的地方。我們在天線的策略是專注產業趨勢，看準那些產業有成長需求就做，選擇對的產業深耕，而不是選擇某個特定產品生產。

天線需求非常多且愈來愈廣，以近幾年產業趨勢的物聯網來看，像是冰箱原本不需要接收訊息，但當智慧家庭成型，就需要接受訊號，因此要導入天線。

另外如手表這種穿戴裝置及電視，還有汽車配件增加許多車載的聯網系統，只要有收跟發訊號，都要用天線傳遞。

陳答：5G是市場發展趨勢，佳邦在5G市場主要定位是天線跟高頻端的研發與應用。因為通訊的成長需求，未來所有發送與接收都要通過天線，因此天線產品具有優勢。

總座曾明燦：革命性翻轉製程

問：佳邦新建竹南廠房，考量為何？

陳答：苗栗新建的竹南二廠總投資金額23.85億元，主要因應功率電感產品市場需求快速增加，加上技術須具高度競爭力的考量。新建廠區的技術研發及產能擴充，將在佳邦未來成長力道扮演重要角色。

曾答：5G有兩個特點，第一個是無線速度高過於有線連結，因為無線，所以電源必須要達到省電，隨之而來的電源管理需求就需要更多小型功率電感。另一個特點是5G通訊手持裝置線路複雜，為提高良率，需要將產品分開模組化，個別測試完再將模組組裝起來，而為讓每個模組達到最佳化，就需要各別電源管理IC，因此會有愈多電感需求。

我們預期手機功率電感的強大需求會先發酵，其次是網通和PC類應用。以5G基地台來看，其中的中央處理器（CPU）邊緣運算處理速度要很快，在這種大規模的AI需求高速運算下，就會需要更多的功率電感。

佳邦做很多特殊品的產品，從陶瓷材料到金屬材料，磁性材料、濾波器也有投入，功率電感部分，佳邦選擇一體成形（molding）的電感產品，雖然市面上有日系和台廠等競爭對手，但佳邦在製程上有革命性的翻轉，我們將不同材質的製程做在一起，創造屬於佳邦獨有的新製程。 因為新的製程，效率將比傳統製程製作出來的產品更好，廠房生產面積也省下逾五成。

問：陳董與曾總一個以數字為導向，一個以技術研發為主，雙方如何互補？是否有磨合期？

陳答：我覺得沒有所謂的磨合期，因為我和曾總有一個共同的特性，就是想用最有效率的方式將事情做到最好，我們都是實事求是、追求完美的人。

我和曾總對營運策略上的默契，首先是除天線要站穩腳步，也期待功率電感能成為佳邦第二隻強大的腳。