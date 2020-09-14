高通、聯發科全產品線開戰 難分難解

手機晶片廠高通與聯發科之間的5G戰火持續延燒。據了解，兩家公司至明年上半年，將從高階一路打到中低階產品市場。

依照往年的慣例，高通年度新款旗艦手機晶片多會於前一年的12月發表，並於新（隔）年度上半年量產出貨，今年主角應當是由「驍龍875」（指產品代號）擔綱。

聯發科也預告，今年底前將推出比「天璣1000」系列更高階的新晶片，外界估，聯發科新晶片為採用台積電6奈米製程的高階晶片，可能命名為「天璣1200」，今年底推出後，明年初開始出貨。

去年底高通旗艦晶片是由「驍龍865」掛帥，但當時「驍龍865」並非系統單晶片（SoC），必須外掛數據機晶片「X55」；聯發科「天璣1000」則為系統單晶片，兩者之間從價格一路比到晶片型態等，煙硝味十足，從獲採用的機種數結果來看，「驍龍865」系列略勝一籌，今年兩強高階定位市場爭奪戰持續有看頭。

中低階市場方面，高通規劃於2021年初，將5G行動平台產品組合擴展至「驍龍4」系列。目前高通的5G行動晶片產品包括高階的「驍龍865 Plus」、「驍龍865」、「驍龍855」，中高階的「驍龍768G」、「驍龍765」與「驍龍765G」，還有中階的「驍龍690」，通常代號開頭數字較大是代表較高階定位的產品，因此4系列的5G晶片推出，顯示高通在5G產品線布局將更為完整，要大搶大眾化市場。

聯發科方面，外傳將於明年上半推出一款中低階晶片，可能命名為「天璣500」。對此，聯發科強調，該公司該會持續推出完整的產品線，不論在高階或大眾市場都不會缺席。

根據聯發科先前釋出的訊息，目前在5G產品線有旗艦級「天璣1000」系列，另外在中高階有「天璣800」系列，包括「天璣800」、「天璣820」與「天璣800U」，中階產品線則有「天璣720」。

業界人士認為，高通的4系列5G晶片，如「SM4350」將於明年首季推出，時程上應會比聯發科的「天璣500」早一些，高通是否會因為推出時程較早的優勢，搶到較多中低階5G市場，值得觀察。