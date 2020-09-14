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高通打低價戰 搶聯發科地盤

經濟日報 / 記者鐘惠玲╱台北報導
業界傳出，全球手機晶片龍頭高通為降低華為禁令干擾、擴大市占，將發動價格戰，中低階款晶片降幅最高可能達三成甚至腰斬，低階版售價恐低於20美元。 （路透）
業界傳出，全球手機晶片龍頭高通為降低華為禁令干擾、擴大市占，將發動價格戰，中低階款晶片降幅最高可能達三成甚至腰斬，低階版售價恐低於20美元。 （路透）

美國對華為禁令9月14日過後生效，牽動全球第五代行動通訊（5G）市場發展。業界傳出，全球手機晶片龍頭高通為降低華為禁令干擾、擴大市占，將發動價格戰，中低階款晶片降幅最高可能達三成甚至腰斬，低階版售價恐低於20美元，大搶聯發科地盤，聯發科毛利率恐承壓。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

對於祭出價格戰、甚至推出低於20美元的5G手機晶片搶市，高通不予回應。面對價格戰壓力，聯發科積極應戰，傳也將推出對應產品與策略，聯發科表示，該公司在5G全球市場占有很好的位置，將持續推出完整的產品線，在高階或大眾市場都不會缺席。

業界人士指出，華為禁令生效後，高通、聯發科都須獲美方批准才能出貨華為，華為去年手機出貨量逾2億支，是高通與聯發科重要客戶，雖然華為的市場份額有望由小米、OPPO等非蘋業者補上，但在少了華為這個大客戶之後，高通、聯發科都在認真思考如何降低華為禁令衝擊。

隨著全球各國大力推動5G，明年5G手機市場可預期將進一步擴大。一般預料，高階5G手機市場由蘋果新iPhone主秀，但目前市場對於高階5G手機的價格接受度似有天花板阻擋，價格太高就賣不動，銷量也不會太好，因此，中低階市場仍是高通與聯發科爭搶的主戰場。

業界人士表示，目前高階5G手機買氣遲滯，一部分原因應是消費者在等蘋果5G新機上市，而華為又面臨美國政策束縛，目前市場上甚至出現搭載高階晶片的5G非蘋手機，價格只有人民幣2,000元出頭的狀況。

為了刺激市場銷量，非蘋中低階機種恐出現「5G晶片價格4G化」的現象，如今高通可能領頭發動價格戰，有助大陸市場出現更多人民幣999元左右（約新台幣4,300元）價位帶附近的大眾化5G手機。

目前5G手機晶片和4G手機晶片相較，價格、毛利率仍高出一截，今年初時高階晶片報價，甚至傳出高達70美元至100多美元。市場傳出，高通積極搶市，接下來低階5G晶片市場報價，有可能低於20美元，進一步壓低終端手機報價。

聯發科預期，今年全球5G手機出貨量約1.7億至2億支，可能靠近上緣，其中，大陸5G手機市場出貨量約占1億至1.2億支。

外界推估，聯發科今年5G手機晶片出貨量有機會達4,000萬套，明年出貨量持續推升應當不是問題，但隨著高通在聯發科主要占據的中低階市場發動價格戰，面臨高通搶地盤，聯發科5G手機晶片毛利率是否開始承壓，備受矚目。

5G 手機 聯發科

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