電子鏈夠利 連鎖題材啟動

「中秋與十一」效應啟動，因應通路商鋪貨潮，電子供應鏈全面備戰。法人預期，在「9月鋪貨、10月熱賣拉貨、11月補貨」的連鎖題材下，和碩、元太、廣達、宏碁等個股，營運可望繳出佳績，躍居市場抗震指標。

邁入9月中下旬後，假期引領的旺季需求快速增溫：中秋節是10月1日，與中國大陸的十一長假同步登場，兩岸都有連休，在假期的加乘效果下，市場消費買氣備受期待。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，第3、4季將有多項電子新品上市，加上全球經濟復甦，法人普遍看好中秋與十一長假題材可望為電子廠營運增添柴火。

根據統計，大陸近年銷售最佳的科技產品，包括智慧型手機、面板與液晶電視、PC、NB與家電等，配合智慧型手錶、穿戴式裝置接續問世，供應鏈第3季營運將隨銷售數字水漲船高。

台新投顧副總經理黃文清指出，市場向來對於中秋與十一長假，多有「9月鋪貨、10月熱賣拉貨」預期，今年更因電子新品密集出籠，蘋果、三星等大廠均寄望大陸內需市場扮演消費火車頭。

觀察以往經驗，五一、十一及農曆新年等三大假期，總計的電子產品銷售量，約占大陸全年市場規模的一半以上，且大陸市場季節性需求變化明顯，通常從9月大量「備貨」，等到中秋與十一黃金假期來臨後，再視市場銷貨狀況調整，如果銷貨佳，11月就會追單，也就是外界熟稱的「補貨潮」。

業界認為，以大陸廠商向來「不怕賠錢、只怕賺不到錢」的作風，預期今年通路商依舊將大幅下單備貨，只是後續的消費力道尚待市場考驗。

法人強調，「中秋與十一長假」效應，讓電子上中下游動起來，包括PC與NB、面板與液晶電視、智慧型手機、穿戴式裝置等電子次族群，營運將逐步增溫。

例如華碩、瑞昱、微星、台達電、廣達、元太、英業達、宏碁等，法人估今年每股稅後純益（EPS）都將在1元以上，且前八月營收均較去年同期成長。