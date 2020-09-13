陸半導體廠又出包 紫光集團 驚爆債務危機

繼武漢弘芯半導體之後，被視為大陸半導體國家隊成員之一的紫光集團也傳出債務危機。據大陸《財新網》報導，紫光集團多檔美元債近期價格暴跌，市場甚至傳出，紫光集團的債權人已計劃成立「債委會」。

報導稱，紫光集團2018年發行規模達10.5億美元、2021年到期的美元債，每1美元面值的交易價格已經從8月19日的高點88.9美分下跌至68美分左右，跌幅超過兩成。

今年3月底，這筆美元債每1美元面值交易價格一度曾跌至54.8美分。之後，受紫光展銳股權轉讓項目完成、紫光集團擬增資引入戰略投資人等激勵，該美元債交易價格回升，但8月下旬起又一路走跌。

此外，紫光集團發行於2023年和2028年到期的美元債交易價格本月也出現30%左右的跌幅。

針對美元債相關問題，紫光集團11日對《財新網》表示，關於債權銀行將成立債委會的消息為市場謠言，強調公司各期債務正常按期兌付，公司整體經營穩定，主營業務發展良好。

但《財新網》指出，紫光集團目前償債壓力確實較大。紫光集團目前在大陸境內的存量債券共有17檔，包括六檔私募債，存量規模達人民幣224億元（約新台幣960億元），今年底將迎來償債高峰。

除應付債券壓力較大，紫光集團其他有息負債也在攀升。根據紫光集團8月28日發布的公司半年報，截至今年6月底，紫光集團短期借款達人民幣327億元，較去年底增加人民幣51億元；長期借款478億元，較去年底增加100億元。

但在收入方面，紫光集團上半年營收年比微增4.7%，至人民幣347.4億元。與此同時，虧損金額從去年同期的人民幣31.9億元擴大至33.8億元。