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打造數位商圈 工研院攜手中友百貨購物節帶動人潮

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
工研院與中友百貨購物節活動攜手，共同推出「一中友你·獅在好康」商圈整合活動。記者宋健生/攝影
工研院與中友百貨購物節活動攜手，共同推出「一中友你·獅在好康」商圈整合活動。記者宋健生/攝影

工研院今(12)日宣布，本季特別與中友百貨購物節活動攜手，共同推出「一中友你·獅在好康」商圈整合活動，將投入大量資源，整合一中商圈知名店家與百貨公司合作，帶動商圈人潮，促進店家互相導流，並增加顧客二次消費動能。

即日起至9月30日，只要加入智慧商業獅會員，可享有50元商圈數位回饋金，到一中商區指定店家消費折抵，即可憑核銷紀錄回到中友換取百貨購物金200元或是兌換多樣好禮，獎品價值最高2萬7,500元，這也是始無前例超高的回饋。

工研院近年來積極打造數位商圈，開發「智慧商業獅」數位行銷平台，提供多元的數位工具供中小型店家使用，希望店家可以善用數位工具、掌握店家消費族群的喜好，進行店家的行銷及營運管理。

「智慧商業獅」數位行銷平台自2019年起，已在全台各大知名商圈陸續推動，讓店家實際體驗數位行銷所帶來的價值及便捷性。

工研院此次看好中友百貨舉辦中友購物節，特別提供資源整合一中商圈內40家店家，一同規劃推出「一中友你·獅在好康」活動。

一中商圈參與店家，包括I PLAZA愛廣場內知名的餐飲店老虎糖、福芳號、樂丘、丸龜製麵等，還有錦新街、育才街等週邊店家，選擇性相當多元豐富。

今天活動首日，中友百貨在1樓廣場邀請街頭藝人以及樂團，舉辦「友中好康·音你而在」音樂會，還有可愛的商業獅人偶與消費者互動，現場並擺放大型扭蛋機。

智慧商業獅會員於一中商圈配合店家不限金額消費，即可持中友APP會員行動條碼，至中友百貨1樓廣場體驗扭蛋機1次，有機會抽中精美好禮(每日限量100名，每日每ID限兌1次) 。

智慧商業獅會員於一中商圈配合店家不限金額消費，即可持中友APP會員行動條碼，至中友百貨1樓廣場體驗扭蛋機1次，有機會抽中精美好禮。記者宋健生/攝影
智慧商業獅會員於一中商圈配合店家不限金額消費，即可持中友APP會員行動條碼，至中友百貨1樓廣場體驗扭蛋機1次，有機會抽中精美好禮。記者宋健生/攝影

工研院 合一 街頭藝人

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