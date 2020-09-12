看好量子計算 鴻海再次攜手台大培養人才

看好量子計算對未來世界的影響力，鴻海科技集團搶先布局量子計算領域，不但成立鴻海研究院量子計算研究所，並再度與台大IBM量子電腦中心攜手向下扎根，繼8月推出鴻海高中量子教育營之後，9月再次支持協辦第一屆量子Hackathon黑客松活動，集結全台灣60位程式寫手一同參賽，透過為期三天的腦力激盪，挑戰所有人對量子計算的想像。

在開幕儀式上，鴻海研究院院長劉揚偉透過視訊連線勉勵所有參賽者，並透露對量子計算未來的期許：「量子計算現在就好像數十年前的半導體，那時半導體技術才剛剛萌芽，但台灣當時正是因為把握住了半導體起飛的契機，所以才能在全球ICT產業中舉足輕重。現在，鴻海看到了量子運算時代即將來臨，因此身為台灣科技產業的領頭羊，鴻海也希望能盡早加入量子科技發展的行列，而能夠與世界上量子先進技術的公司比肩，共同將人類的文明往前推進、邁出嶄新的一大步。」

台大IBM量子電腦中心主任張慶瑞表示：「今天有勇氣與興趣來參與量子黑客松的學員，必定是台灣未來量子科技產業的先鋒，也是台灣未來的希望，希望你們以後能夠成為台量子計算的火種，發揚光大」。

此次活動獲得了國際不少專家的重視，例如IBM公司就有多位專家紛紛從日本、美國、歐洲等處上線觀看賽事進行，甚至隔空給予學生視訊指導。60位參賽者必須利用兩天的時間不分晝夜地寫出程式並利用IBM-Q得到有效結果，再將結果以口頭報告形式呈現給所有參與者及指導教授評估成效，評審則以量子技術複雜性、問題原創與解決創意、小組合作與表達、量子未來社會貢獻等四方面來評選出優勝團隊。

得獎的組員皆表示，透過這次的活動，他們更加了解量子力學，收穫十分豐碩。獲得鴻海特別獎的組員韓承佑就說：「 跟新朋友學習新知識，熬夜寫程式，最後獲得大獎，實在是很棒的旅程！」

拿下首獎的組員孫欣更說：「在與組員討論的過程中學到非常多寶貴的經驗，希望之後可以繼續相關的研究。」