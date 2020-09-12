快訊

11月美國大選過後台灣處境恐更危險 蘇起點出關鍵原因

喪屍確實存在？揭秘海地死人復活真相 哈佛雜誌分析案例

看好量子計算 鴻海再次攜手台大培養人才

經濟日報 / 記者蕭君暉/台北即時報導
鴻海研究院與台大IBM量子電腦中心攜手向下扎根，共同主辦第一屆量子Hackathon黑客松活動。鴻海/提供
鴻海研究院與台大IBM量子電腦中心攜手向下扎根，共同主辦第一屆量子Hackathon黑客松活動。鴻海/提供

看好量子計算對未來世界的影響力，鴻海科技集團搶先布局量子計算領域，不但成立鴻海研究院量子計算研究所，並再度與台大IBM量子電腦中心攜手向下扎根，繼8月推出鴻海高中量子教育營之後，9月再次支持協辦第一屆量子Hackathon黑客松活動，集結全台灣60位程式寫手一同參賽，透過為期三天的腦力激盪，挑戰所有人對量子計算的想像。

在開幕儀式上，鴻海研究院院長劉揚偉透過視訊連線勉勵所有參賽者，並透露對量子計算未來的期許：「量子計算現在就好像數十年前的半導體，那時半導體技術才剛剛萌芽，但台灣當時正是因為把握住了半導體起飛的契機，所以才能在全球ICT產業中舉足輕重。現在，鴻海看到了量子運算時代即將來臨，因此身為台灣科技產業的領頭羊，鴻海也希望能盡早加入量子科技發展的行列，而能夠與世界上量子先進技術的公司比肩，共同將人類的文明往前推進、邁出嶄新的一大步。」

台大IBM量子電腦中心主任張慶瑞表示：「今天有勇氣與興趣來參與量子黑客松的學員，必定是台灣未來量子科技產業的先鋒，也是台灣未來的希望，希望你們以後能夠成為台量子計算的火種，發揚光大」。

此次活動獲得了國際不少專家的重視，例如IBM公司就有多位專家紛紛從日本、美國、歐洲等處上線觀看賽事進行，甚至隔空給予學生視訊指導。60位參賽者必須利用兩天的時間不分晝夜地寫出程式並利用IBM-Q得到有效結果，再將結果以口頭報告形式呈現給所有參與者及指導教授評估成效，評審則以量子技術複雜性、問題原創與解決創意、小組合作與表達、量子未來社會貢獻等四方面來評選出優勝團隊。

得獎的組員皆表示，透過這次的活動，他們更加了解量子力學，收穫十分豐碩。獲得鴻海特別獎的組員韓承佑就說：「 跟新朋友學習新知識，熬夜寫程式，最後獲得大獎，實在是很棒的旅程！」

拿下首獎的組員孫欣更說：「在與組員討論的過程中學到非常多寶貴的經驗，希望之後可以繼續相關的研究。」

劉揚偉表示，鴻海將繼續積極培育更多的量子力學人才，為未來趨勢預做準備，且引領時代前進。

鴻海研究院與台大IBM量子電腦中心攜手向下扎根，共同主辦第一屆量子Hackathon黑客松活動。鴻海/提供
鴻海研究院與台大IBM量子電腦中心攜手向下扎根，共同主辦第一屆量子Hackathon黑客松活動。鴻海/提供

鴻海 量子計算 IBM

延伸閱讀

白牌伺服器夯 鴻海、廣達搶進

劉揚偉以和為貴 爭取盟友

劉揚偉談iPhone備貨 一切都很好

鴻海、微軟和解 冤家變親家

相關新聞

蘋果產品大改版 PCB廠卡位

市場傳出，蘋果明年耳機與iPhone電池背板設計將大改版，下一世代耳機將比照AirPods Pro規格，全面升級導入為軟...

台積運動會停辦 5億獎金照發

台積電昨（11）日宣布，為避免群聚活動增加感染風險，今年運動會將停辦，不過，1.2萬元的特別獎金照樣發放，預計將有4.2...

台積籌資擴廠 發債10億美元

晶圓代工龍頭台積電為因應擴廠需求，昨（11）日公告發行109年度第一期美元無擔保普通公司債，發行總額達10億美元，發行期...

中華電5G布建 腳步加快

電信業者加速5G布建腳步，中華電信昨（11）日罕見開放5G機房，標榜結合固網機房優勢，以集中式無線接取網路（C-RAN）...

NCC：中華電信3G網路 2024年關閉

行動網路布建密度高，電信三雄也開始推動純網路電話（VoLTE）的可行性。國家通訊傳播委員會（NCC）昨（11）日證實，中...

中華電：5G要達30萬戶 看iPhone 12

外傳iPhone12將於九、十月發表上市，不僅消費者很期待，５Ｇ甫開台兩個月的台灣電信業者也很期待。中華電信董事長謝繼茂...

中華電揭5G基地台面紗 三大優點「超前部署」

中華電信5G開台逾兩個月，對於許多民眾認為「建設5G使4G網速變慢」的爭議，中華電今（11）日大方開放位於淡水的其中一個...

中華電董座：iPhone12將成5G用戶達標關鍵因素

外傳iPhone 12將於9月16日發表、10月更將有5G版本問世，這件事不僅消費者們很期待，5G開台兩個月的台灣電信業...

台積電因應擴廠需求 擬發行10億美元公司債

晶圓代工龍頭台積電（2330）為因應擴廠需求，今（11）日公告發行109年度第1期美元無擔保普通公司債，發行總額達10億...

雲端業者積極發展AI應用 拉升雲端AI伺服器市場成長

根據DIGITIMES Research分析師龔明德觀察，看好各應用領域的AI市場蓬勃成長商機，大型雲端業者如亞馬遜(A...

新機效應加去美化 PA三雄人氣回溫

進入手機新機銷售傳統旺季，加上去美化效應，砷化鎵功率放大器（PA）三雄後勢營運不看淡，吸引資金回流，包括宏捷科、穩懋及全...

中華電5G機房「超前部署」 基地台建設提前達標

中華電信（2412）今（11）日首度開放媒體參觀新的5G機房。中華電信董事長謝繼茂表示，5G機房比照國際趨勢，採取新的C...

熱門新聞

中華電揭5G基地台面紗 三大優點「超前部署」

台幣阻升絕招…央行祭限賣令 單筆最高500萬美元

央行重手穩匯 祭限賣令

國銀連兩天爆海外聯貸案踩雷 金管會：逐案逐家檢視

台康生物相似藥第三階段里程碑達標 里程碑金將進帳

康那香10月起口罩日產能可達400萬片 拚整廠輸出商機

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。