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中華電董座：iPhone12將成5G用戶達標關鍵因素

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中華電信董事長謝繼茂表示，目前中華電的5G用戶已經超過10萬戶，iPhone 12即將推出，其作為重要「催化劑」，有助於今年5G用戶目標達到30萬戶。 本報系資料庫
中華電信董事長謝繼茂表示，目前中華電的5G用戶已經超過10萬戶，iPhone 12即將推出，其作為重要「催化劑」，有助於今年5G用戶目標達到30萬戶。 本報系資料庫

外傳iPhone 12將於9月16日發表、10月更將有5G版本問世，這件事不僅消費者們很期待，5G開台兩個月的台灣電信業者們也很期待。中華電信董事長謝繼茂今（11）日指出，今年底的5G用戶目標樂觀定在30萬戶，如果iPhone 12 5G款能「準時報到」，將成為中華電5G用戶數達標的關鍵因素。

謝繼茂表示，目前中華電的5G用戶已經超過10萬戶，雖然距離30萬目標看來還有一段路，不過由於iPhone 12即將推出，其作為重要「催化劑」，有助於今年5G用戶目標達成。同時，中華電也已經「超前部署」，5G基地台布建超出預期進度，預計今年底就會超過4000座，明年目標8500座不但很有把握，更可以期待「理想目標」1萬座。

5G最重要的應用在於透過「專網」打造智慧場域，謝繼茂指出，5G專網所需的小基站（small cell）將成為5G是否能大鳴大放的要素，而中華電已經與中磊等業者合作小基站，他認為，力拚5G專網國產供應鏈，台灣將很有機會在國際市場上分到一塊5G商機大餅。

「台灣業者速度很快」，謝繼茂說。在國外因新冠肺炎疫情影響到產業時，台灣業者仍在不斷加速中。不過，小基站技術尚未成熟，他表示，要談「5G何時能蓬勃發展」，可能至少要等到2022年。

5G 中華電信 iPhone 12

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