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中華電揭5G基地台面紗 三大優點「超前部署」

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
中華電信4G & 5G AAS。左一、二為4G天線設備；右一為5G AAS (天線+RRU)。圖／中華電信提供
中華電信4G & 5G AAS。左一、二為4G天線設備；右一為5G AAS (天線+RRU)。圖／中華電信提供

中華電信5G開台逾兩個月，對於許多民眾認為「建設5G使4G網速變慢」的爭議，中華電今（11）日大方開放位於淡水的其中一個5G基站，公布全台唯一使用、具有低故障率、高效調整及節能三優點的集中式無線接取網路(C-RAN)，供媒體一探究竟。

中華電信5G自6月30日開台後，到目前為止，5G基地台已建設約3000座；預估至今年底，全區將可完成超過4000座5G基地台，涵蓋範圍可擴展至六都核心區、全台重要商圈、高鐵沿線及北捷、桃捷、高捷、中捷等區域。

C-RAN主要特點為將多個基地台的信號處理單元(BBU)集中設置於同一個機房，再藉由光纜快速、低損耗、無失真等特性，將信號傳送至各基地站點的電波收發單元(RRU)上提供服務。

中華電表示，將各站點的BBU搬遷集中放置於機房內，因機房運作環境較穩定，可減少設備故障率，BBU之間更能發揮容量共用，以避免訊務尖峰時段用戶雍塞，個別站點也可節省空調能耗及安裝空間，發揮可靠、高效及節能效益。

中華電指出，國際上5G行動領導業者，如北美Verizon、日本Soft Bank、南韓SKT等均採用先進C-RAN方式建置5G網路。C-RAN建置成本已經比其他同業高，加上中華電布建進度超前，中華電董事長謝繼茂預計行動通訊資本支出會比原先預期增加一成。不過，他也認為，建設初期的高成本，日後由於其利於調度、便於維修、又省電的優勢，將可省下更多管理營運成本及電費。

許多民眾認為，電信業者的5G建設影響到4G網速。中華電說明，目前與國際電信業者一樣都是採非獨立組網方式(Non-Standalone，NSA)建設5G網路，新建5G基地臺必須與4G共同組網。當5G基地台開台上線時，共站的4G基地台必須進行硬體線路的改接、軟體升版及重啟，將不可避免的產生一次性的短暫影響，時間約10~15分鐘，但期間仍可由附近基地台的重疊涵蓋提供服務。

為降低影響4G的時間，中華電強調建設時採「先建後拆」，縮短影響時間，並儘量選擇在訊務離峰時間進行，另外，也會避免同一區域多站台同一時間進行5G建設作業，儘量讓用戶減少「被降速」的感覺。中華電並承諾，後續會再持續檢討精進建設5G的4G基地台升版程序，目標將4G基地台升版改接時間再縮短至10分鐘內完成。

4G 5G 中華電信

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