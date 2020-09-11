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Speedtest測速出爐 中華電速度最快、遠傳居次

經濟日報 / 記者黃晶琳／即時報導

國際知名測報告公司Speedtest近期發布2020年第2季台灣行動網路業者測速及效能報告，中華電信拿下速度最快寶座，遠傳居次，台灣行動下載速度排名全球第18名。

中華電信表示，中華電信4G已多次獲得國際知名行動網路報告權威的測速肯定，架構於4G網路品質優勢的基礎上，中華電信將以擁有4G/5G EN-DC雙連結技術，持續積極布建5G基地台，打造全台最廣行動雙網信號涵蓋，提供客戶更順暢、快速的行動網路體驗，印證中華電信提供客戶最佳服務品質的堅持。

Speedtest報告指出，過去的一年裡，台灣的行動效能已經獲得國家級的改善，2019年第2季，行動平均下載速度達到42.81Mbps，在2020年第2季則增加9.8%，達到46.99 Mbps。

另外，根據全球網速排行榜的資料，2020年7月，台灣的行動下載速度排名為全球第18名。

Speedtest表示，透過Speed Score針對台灣地區 頂尖服務供應商 的行動效能進行比較，發現中華電信是2020年第2季台灣地區速度最快的供應商，其現代晶片組的速度評分為53.98。

Speedtest表示，在中華電信之後，遠傳電信和台灣大哥大分居二、三名，台灣之星在名單上位列第四，速度評分為 31.68，而亞太電信速度評分為 19.85，排名第五。

Speedtest表示，2020年第2季，台灣速度最快的服務供應商同時也獲得最高的消費者信心評等。中華電信是評等最高的供應商（同時也是名單上速度最快的供應商），而遠傳電信緊跟在後，獲得 3.1 顆星的評等。台灣大哥大、台灣之星以及亞太電信三者儘管在速度評分數差異極大，但是皆獲得 2.7 顆星的評分。

中華電信 4G 遠傳電信

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