工業投資氣勢旺 勝華科技潭子廠以35.13億元標脫

工業地產投資持續升溫，瑞普萊坊繼8月26日以45.68億元標出勝華科技（2384）楊梅幼獅廠後，再接再厲，勝華科技台中潭子區廠房近日再以總價35.13億元標脫，土地約15,286坪、廠房約5,616坪，累計勝華重整案已經處分不動產及設備102.15億元。

美中貿易戰、新冠肺炎加速國內工業不動產投資，帶動廠商自用、建商進場布局，瑞普萊坊總經理劉美華表示，從雙北的營運總部、桃竹的擴產需求、台中的產業升級，到南部的半導體供應鏈重置的關聯性產業投資大爆發，乃至全台遍地開花的電商、物流倉儲新需求，而從實質投資開發面來看，今年前七個月住宅建照核發量較去年同時增加7%，但工業類卻大增33%，預期後續投資交易不受疫情影響，仍能持續挑戰新高。

勝華科技曾是全球第二大觸控面板廠，也是蘋果最重要的觸控面板供應商。法院申請重整獲准後，由瑞普萊坊取得全台資產標售執行資格。劉美華指出，勝華重整案號稱是近年來最複雜的重整案，執行團隊花將近兩年時間，在權益保全、執行技術、法規限制、交易策略等層面，面對與一般商仲標售截然不同的高難度挑戰。

劉美華表示，瑞普萊坊周周開紅盤，短短五周連續協助勝華及華映（2475）兩大面板廠處分近百億資產，其中包含土地5.5萬坪、建物約6.8萬坪，以及動產設備，顯示在美中貿易戰及台商回流投資的歷史巨浪下，工業需求最強、工業地產投資最旺。