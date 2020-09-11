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台積電因應擴廠需求 擬發行10億美元公司債
晶圓代工龍頭台積電（2330）為因應擴廠需求，今（11）日公告發行109年度第1期美元無擔保普通公司債，發行總額達10億美元，每張面額為一佰萬美元，發行期間40年期。
台積電上個月公告，將發行今年第五期無擔保公司債，發行總額為新台幣156億元，資金將用於新建擴建廠房設備，光上半年，台積電就已發行600億元無擔保公司債，分別在3月發行240億元無擔保公司債，4月初、4 月底分別發債 216 億元、144 億元，資金主要用於購置晶圓18廠設備。
日前台積電總裁魏哲家表示，N4預計在2021年第4季正式試產，N3計劃2021年試產，2022下半年量產。
為了因應市場對先進製程的需求，台積電今日公告發行109年度第1期美元無擔保普通公司債，發行總額達10億元美元，發行價格按票面十足發行，發行期間為40年期，募得價款用途及運用計畫主要是新建擴建廠房設備。
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