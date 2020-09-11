慧榮科技攜手家扶 轉動偏鄉早療服務

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技，自2014年開始支持家扶基金會推動幼兒早期療育服務，今年已邁入第7年，更持續為台中發展學園「樂飛小屋」挹注偏鄉早療服務資源。在今(11)日慧榮科技總經理苟嘉章帶領12位同仁，至家扶太平樂飛小屋捐贈早療專車期盼早療的服務及資源傳送到偏遠地區。

慧榮科技公司已是第2次捐助台中發展學園，2016年捐贈50萬元建置感官教室，四年來讓135位慢飛兒童透過感官設備提升學習動機與意願，更在家扶台中發展學園早療服務邁入第20年之際，捐贈早療專車將愛送到偏鄉。

在去年10月學園於太平成立了樂飛小屋早療社區服務據點，更於今年開始承接台中市第八區兒童發展社區資源中心，北區、東區及太平區的慢飛兒童，在服務中發現太平地區隸屬新興社區，移居人口越來越多且又有部分服務遍及山區，同時發現除了現有的400位慢飛兒童外，仍有許多在偏鄉地區需要積極介入宣導、發掘的慢飛兒童及家庭，也有些居住偏鄉的慢飛兒童因為地理因素而無法取得療育資源進而影響其成長發展的機會。

慧榮科技不僅捐贈早療專車，總經理苟嘉章號召公司同仁化身為志工，陪伴兒童共同參與社區共融課程，慧榮志工透過陪伴的過程中了解到可以藉由繪本能夠與藝術產生這麼多讓孩子們感到驚喜的火花，從中提供孩子認知、語言、感官的學習，也透過團體及融合活動的設計讓孩子們學習到社會互動技巧，使慢飛兒童可以更加適應環境。