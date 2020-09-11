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綠能制度不友善 太陽能業者：2025年政策不可能達標

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

台灣太陽光電產業協會今（11）日招開第七屆第二次會員大會，會後包括聯合再生（3576）董事長暨產業協會理事長洪傳獻、中美晶（5483）董事長徐秀蘭、元晶（6443）董事長廖國榮及茂迪（6244）總經理葉正賢，聯合召開記者會，對於7月政府調整太陽能相關政策表達憂心，並強調若政策不做適當修正，政府訂下的2025年20GW目標，可能達成率連一半都不到。

聯合再生董事長暨產業協會理事長洪傳獻憂心表示，農委會於7月7日的決定，不砍樹大家都支持，但不應因咽廢食，日前農委會回函表示2025年漁電型光電可達4GW，農業設施、農糧設施、水產設施屋頂達3GW，但我們是太陽能專業，我們知道這些規劃太過樂觀，若政府不改變、沒彈性，就絕不可能達到20GW，2025年可能連10GW都達到不了。

徐秀蘭也表示，隨著國際間對綠能接受度大幅提高，台積電等越來越多科技業者加入RE100，2050年必須達使用綠電100%，台灣必須有足夠的綠電供應，蔡總統本周赴中美晶參觀時表示台灣不只有2025年的綠能政策，往後怎麼規劃綠能政策政府都會規劃。

葉正賢則是指出，政府程序太多導致時程過慢，政府應該由單一個行政主管，以單一窗口的方式提升行政效率，否則以目前蓋一個電廠最快要3年，過程中至少要蓋7、800個章，再加上政策隨時更動，不僅業者無所適從，對政府的政策推動及未來綠能政策目標達成也非常不利。

其餘太陽能業者也指出，農委會僅提出漁電共生和不利耕作區規劃且過分樂觀，依政府目標，今年底應累積達到6.5GW，也就是光是今年就要達成2.3GW，但業者認為由於政策的變動，今年將無法完成目標，且依農委會的規劃及限制，將會減少6GW以上，業者憂心這缺口將導致2025年20GW的目標達成率不到5成。

太陽能 4G 綠能

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