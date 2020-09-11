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夏普提告戴姆勒侵權 德國法院判勝訴

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

日本夏普股份有限公司今（11）日發布新聞稿指出，在德國慕尼黑地方法院對戴姆勒公司（下稱「戴姆勒」）提起之專利侵權訴訟於9月10日經法院判決勝訴，法院判准夏普提出之損害賠償及禁制令請求。

此次相關訴訟案號7 O 8818/19。至於專利號為EP 2 667 676。德國法院認定，戴姆勒旗下適用LTE通訊標準專利的汽車產品侵害夏普專利權，並駁回戴姆勒主張夏普違反FRAND之抗辯，判決戴姆勒應支付損害賠償並提交侵權產品銷售資料。法院並核准夏普禁制令聲請，夏普得於提出擔保金後要求法院執行禁制令。

戴姆勒對本案判決可提起上訴。

夏普則強調，在全球50多國擁有超過6,000件通訊標準專利，夏普重視其專利組合為其商業發展的重要資源，夏普為維護自身智慧財產權將採取一切必要行動。

夏普 德國 智慧財產權

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