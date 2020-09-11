大聯大董座：貿易戰加肺炎影響 供應鏈重塑已勢不可逆

針對市況，大聯大（3702）董事長黃偉祥今(11)日表示，新冠肺炎疫情改變了人類的生活型態，且影響相當深遠，在家工作等可能會變成常態，帶動相關需求。

黃偉祥提到，大聯大是B2B通路，跟上游原廠、下游製造廠是長久的供應鏈夥伴關係，這次美中貿易戰加上新冠肺炎，讓整個供應鏈產生新的變化，不管是全球化在地生產，或是區域性生產，供應鏈重塑已勢不可逆。

黃偉祥指出，通路商比製造業更快察覺到時代變革，供應鏈分散使得全球物流重要性也隨之增加，未來大聯大將更積極布建全球通路與物流網絡，成為供應鏈關鍵角色。

大聯大今年業績暢旺， 8月業績創歷年同期新高，累計前八月合併營收為3,925.1億元，年增17.5％。

大聯大表示，隨著5G基地台建設及手機滲透率持續增加，企業與家庭用戶投資購置遠端工作環境及遠距教學等需求，帶動筆電、PC、手機、網通暨週邊設備、伺服器及雲端等硬體出貨持續暢旺。