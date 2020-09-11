雲端業者積極發展AI應用 拉升雲端AI伺服器市場成長

根據DIGITIMES Research分析師龔明德觀察，看好各應用領域的AI市場蓬勃成長商機，大型雲端業者如亞馬遜(Amazon)、微軟(Microsoft)、Google、阿里巴巴等皆積極投入AI應用服務。雲端業者為雲端AI伺服器產業鏈的主導角色，提供各種AI分析軟體套件服務，並透過整合CPU、GPU、FPGA、ASIC等加速晶片，建置AI伺服器基礎設施，隨需求日益增溫，可望拉升雲端AI伺服器市場成長力道。

雲端AI伺服器以CPU為必備基礎，搭配GPU加速平行運算，成為市場主流AI運算架構。除既有GPU業者NVIDIA、超微(AMD)等開發新一代GPU方案外，英特爾(Intel)近期亦宣布將大舉投入此市場，預期在三大晶片商競爭下，將再推升雲端AI伺服器基礎設施的運作處理效能及市場成長動力。

雲端業者AI伺服器方案除CPU、GPU外，亦搭配FPGA、AISC等提供更彈性的AI服務組合，並應用於製造、醫療、金融、環境、零售、遊戲等專業領域，讓客戶可在既有雲端AI服務基礎上進行二次開發，而無需另開發AI分析工具或投入資源解決不同AI硬體或軟體間的互通問題，以加速終端產品或服務上市時間。

隨著雲端業者積極投入AI服務而建構AI伺服器基礎設施，將使伺服器白牌業者受惠，白牌業者主要透過開放運算計畫(Open Compute Project；OCP)平台，參與新一代雲端AI伺服器系統架構開發，或發表開放式AI模組設計等，爭取納入雲端業者採購規範。