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中華電5G機房「超前部署」 基地台建設提前達標

經濟日報 / 記者彭慧明／台北即時報導

中華電信（2412）今（11）日首度開放媒體參觀新的5G機房。中華電信董事長謝繼茂表示，5G機房比照國際趨勢，採取新的C-RAN（中央化管理）機房架構，改變4G、5G原本分散式機房（D-RAN）架構，將原本必須分散的RRU（射頻基站）+BBU（基頻基站）改為中央化機房，不但符合國際趨勢，將來也兼顧維修簡單、節能的優點。

謝繼茂說，中華電信目前已經興建了將近3千座5G基地台，今年底前可望超過原先預定的4千台目標，達到接近5千台。明年原定的8千台5G基地台數量也會超前，以蓋滿一萬台為目標。

謝繼茂說，在中央化機房，將來技術可以做到「一台基站故障、另一台馬上補上」，消費者將不會感受到「斷網」痛苦，大幅提升消費者體驗。中華電信「超前部署」，C-RAN機房比過去的分散機房初期成本要高，但將來以節能和維修節省的相關維運成本就能平衡。例如以用電成本來說，可望比過去建置的分散機房一年省下20%左右。

中華電信 5G 4G

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