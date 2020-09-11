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台積電運動會因疫情停辦 員工紅包照領、總獎金逾5億

經濟日報 / 記者李孟珊／台北即時報導
圖為台積電20週年運動會時，董事長張忠謀(前排右二)率領員工參加慢跑。報系資料照
圖為台積電20週年運動會時，董事長張忠謀(前排右二)率領員工參加慢跑。報系資料照

台積電（2330）今（11）日宣布，為避免群聚活動增加感染風險，今年運動會將停辦，不過，特別獎金12,000元的紅包，將照樣發放給台灣地區今年5月31日以前到職、職級33（含）以下，共約4.2萬名同仁，總計發出5.04億元的紅包獎金。

受疫情影響，台積電今年運動會確定停辦，不過，原福委會提撥的運動會節餘經費，將轉發台灣地區全體員工每人面額 1,000元的商品卡。

另外，台積電表示，為感謝同仁辛勤付出，並鼓舞士氣，將爰例發放特別獎金12,000元，給台灣地區今年5月31日以前到職、職級33（含）以下員工。

台積電也善盡企業公民責任，積極回饋社會，將額外提撥新台幣2,000萬元經費，資助偏鄉運動，讓偏鄉弱勢學子也能勇於逐夢。

台積電 偏鄉

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