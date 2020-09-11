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IBM攜手高雄榮總 打造新一代Web雲端服務醫療核心平台

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

IBM、高雄榮民總醫院攜手現代化基礎架構，共同打造新一代Web雲端服務醫療核心平台，透過IBM LinuxONE彈性、開放和敏捷的架構設計，實現HIS等主要核心醫療系統的整合與轉型，符合多元數位科技建構的智慧醫療規劃，所有合作醫療院所使用者都能連上Web介面系統，快速回應遠距和行動醫療服務的需求，成為迅速確實的無邊界醫院。

台灣IBM系統事業部總經理朱宥鑫表示，因應人工智慧和混合多雲工作負載需求，IBM持續現代化基礎架構，朝開放、安全和彈性進行創新。IBM LinuxONE為混合雲平台的關鍵基礎架構，讓企業既能擁有敏捷部署，又能具有最快的執行時間，提供穩定、高效能以支援分析及混合雲任務。結合IBM硬體、軟體及服務，以靈活、回應速度和具成本優勢的特性，為數位轉型之旅提供動能。

高雄榮總資訊室主任林秋燕表示，高雄榮總與IBM共同完成新一代核心醫療平台架構轉型，不僅提高醫療資訊服務品質，同時還能獲得開放開源生態系統豐富的創新能量，讓醫院在招募與培育創新人才的的道路上更加寬闊，更為未來『與合作醫院智慧醫療整合與分享』的計畫，打下堅實的基礎。

高雄榮總的醫療資訊系統由各種子系統組成，結構化數據與非結構化資料同時存在，不同的部門、科別等的需求差異化，加上醫院服務於大眾並接受醫療法規管理的行業特性，如何確保醫療系統的高可用與永續服務，至關重要。因此醫院亟需透過現代化核心醫療系統架構，建構符合當前與未來需求的新一代核心醫療平台。

高雄榮總資訊室團隊在架構模式的設計與選擇過程中，針對分散式和集中整合架構有謹慎的評估，進行總體持有成本(TCO)的分析與比較：分散式的架構意味著更高的系統複雜性以及資料一致性的挑戰，穩定和安全性也有顧慮，維運管理等總體持有成本較高；主機架構擁有高度穩定安全與精簡整合的特性，並以Linux為作業系統，擁抱開源開放與商用軟體，可以解決目前管理和人才方面的挑戰。

高雄榮總為了確保資料庫巨量資料轉換後正確無虞，資訊室除了針對既有資料搬遷制定詳實的分批移轉計畫外，也投入許多時間在資料驗證上，確認存放於LinuxONE上的資料表無誤；針對新資料或異動部分，則是採用了同步抄寫的機制保持資料一致性，等資料庫全部轉換完成後才將舊系統離線，正式步入開放架構。

IBM 榮總 Linux

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