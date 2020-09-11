高階IT散熱相關訂單挹注 元山8月營收月增9.3%

元山科技（6275）受惠遞延的5G需求，帶動高階IT散熱相關訂單挹注，8月營收繳出雙成長、月增9.3%。元山表示，第3季起遞延的5G需求啟動，宅經濟亦帶動電競需求，使網通、高階IT訂單接續，預估元山全年仍可維持高檔水準。

元山今年8月營收3.03億元，月增9.3%、年增32.4%，單月營收連續兩個月月成長；累計今年前8月營收達22.26億元，年增10.7%。

元山指出，5G通訊新世代遞延，使全球各國開始積極佈建相關雲端伺服器、大型數據資料中心等基礎硬體建設，帶動散熱需求攀升，挹注元山8月營收年增月增雙成長，營運樂觀。

元山表示，今年以來元山營運雖未受疫情影響，然仍須嚴防入秋冬後全球疫情再攀高峰，今年上半年因歐洲車廠備貨積極，使客戶庫存水位較高，下半年拉貨較為疲軟，而第3季起遞延的5G需求啟動，宅經濟亦帶動電競需求，使網通、高階IT訂單接續，元山全年仍可維持高檔水準。