快訊

南韓保守派遲到40年的「光州一跪」...該接受嗎？

抽中沒？亞洲藏壽司今抽籤股價續漲 「一張現賺23.7萬」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

若華為出貨停止？ 謝金河示警：恐將衝擊聯發科未來股價

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
財信傳媒董事長謝金河擔憂，「聯發科出貨華為比重高，衝擊比台積電大很多。一旦華為出貨停止，這個衝擊效應會影響未來股價」。本報資料照片
財信傳媒董事長謝金河擔憂，「聯發科出貨華為比重高，衝擊比台積電大很多。一旦華為出貨停止，這個衝擊效應會影響未來股價」。本報資料照片

台股上市櫃公司8月營收公告，台積電、聯發科（2454）雙雙創下單月營收歷史新高紀錄，財信傳媒董事長謝金河認為，華為急單已對台灣的上市企業及總體經濟帶來立竿見影的影響；但他同時擔憂，「聯發科出貨華為比重高，衝擊比台積電大很多。一旦華為出貨停止，這個衝擊效應會影響未來股價」。

謝金河以「華為急單衝擊大！」為題在臉書發文表示，美國對華為追殺令最後期限是9月15日，報載華為出動專機來台拉貨，看起來對9月上半月的急單效應可能不能小覷。

他指出，華為急單已對台灣的上市企業及總體經濟帶來立竿見影的影響，可由台積電及聯發科8月營收表現來看；謝金河表示，台積電8月合併營收1,228.78億元，創歷史單月新高，累計今年前八月合併營收8,501.37億元，年增30.7%，預計台積電第3季營收會超過3,400億元以上，EPS超過5元，今年EPS會超過20元，對台積電守在400元以上會形成有力支撐。

謝金河說，聯發科8月營收327.16億元，年增42%，創歷史新高；他認為，「聯發科出貨華為比重高，衝擊比台積電大很多。一旦華為出貨停止，這個衝擊效應會影響未來股價」。

謝金河強調，台積電，聯發科是兩家華為效應首當其衝的公司，台灣的出口也受到華為效應牽動。8月台灣出口311.76億美元，年增8.3%，月增10.6%，是台灣史上單月出口超過300億美元的紀錄，在疫情中，台灣出口表現可圈可點，也是華為帶來的衝高效應。

謝金河認為，8月台灣電子零組件出口124.8億美元，年增19.1%，也是拜華為拉貨之賜。8月出口中，華為的急單約占10~15億美元，才是撐高出口創單月歷史新高的主因。

謝金河表示，台灣第3季出口表現一定優於預期，加上三倍券帶來國旅及內需暢旺，第3季GDP表現可能優於預期。「MF估計今年台灣GDP是負4%，我說一定會看走眼，台灣今年經濟成長率有機會在1.5%以上」。

謝金河強調，華為急單告一段落，在物質不滅定律下，企業失去的華為訂單，如何妥善填補，是9月中下旬之後的功課。

華為 台積電 謝金河

延伸閱讀

謝金河：天龍股與地虎股的逆轉！

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

又見美股狂殺 暴雨又來了？謝金河曝股市「折返關鍵」在美選

「豬」事體大 謝金河：國產養豬戶全面升級的關鍵時刻

相關新聞

若華為出貨停止？ 謝金河示警：恐將衝擊聯發科未來股價

台股上市櫃公司8月營收公告，台積電、聯發科（2454）雙雙創下單月營收歷史新高紀錄，財信傳媒董事長謝金河認為，華為急單已...

台積電運動會因疫情喊卡！ 1.2萬獎金照發、另有加碼

台積電（2330）於今（11）日宣布，為避免群聚活動增加疫情感染風險，今年運動會將停辦。特別獎金1.2萬元將照樣發放，並...

三星、SK海力士 向美申請解禁供貨華為

知情人士透露，為了因應將於下周生效的華為新禁令，全球前兩大DRAM製造商南韓三星電子和SK海力士，及面板供應商三星顯示器...

聯發科非手機晶片 出貨激增

聯發科8月合併營收寫新猷，傲人成績不止手機事業產品。

華為新禁令15日生效 台日韓264億美元商機恐泡湯

美國政府對華為的新禁令將於9月15日生效，分析師估計，台灣、日本與南韓的華為供應商每年價值合計264億美元（約新台幣7,...

小摩預測 台積將提前獲英特爾大單

台積電8月合併營收創下歷史新高，摩根大通昨（10）日發布報告指出，英特爾大單將比預期更早外包台積電，看好台積電在產業面利...

蘋果新品來了 台系鏈更旺

蘋果將在美國時間9月15日（台灣時間9月16日凌晨）舉行線上新品發表會，iPhone 、Apple Watch、iPad...

顧振豪：智慧製造 5G專網助拳

資策會科技法律研究所副所長顧振豪指出，美中衝突使得企業或將面對產業鏈重組，製造端挑戰不小，對台廠是很好的契機，提升智慧工...

鴻海龍華廠 5G全面覆蓋

鴻海集團持續布局5G相關工業、智慧家庭、智慧醫療應用，鴻海子公司工業富聯（FII）昨（10）日宣布，大陸深圳龍華園區全面...

宸展光電 將登A股

台資廠又拿下一張A股資本市場門票，觸控大廠宸鴻TPK-KY董事長江朝瑞在廈門投資的關聯企業宸展光電申請A股IPO，大陸證...

光洋科拚升級 設三目標

光洋科（1785）董事長馬堅勇昨（10）日表示，今年是光洋科的升級年，目標在高容量硬碟的白金氧化物靶材市占率要從5%成長...

華為宣布鴻蒙作業系統正式開源 打造全新應用生態

華為開發者大會2020（Together）今天在東莞松山湖拉開序幕。在開發者大會上，華為宣示，將全面開放核心技術、軟硬體...

熱門新聞

比黃金還貴的鈀金條塊 台銀首度開賣

煮熟鴨子飛了！遠傳結盟亞太 台灣大林之晨勉員工「辛苦了」

明年基本工資調漲 115萬人勞退金變多了

家樂福台北市起家厝 30年南港店熄燈

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

汎德10月掛牌上市 總裁：兒子拒接班才動念

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。