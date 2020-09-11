若華為出貨停止？ 謝金河示警：恐將衝擊聯發科未來股價

台股上市櫃公司8月營收公告，台積電、聯發科（2454）雙雙創下單月營收歷史新高紀錄，財信傳媒董事長謝金河認為，華為急單已對台灣的上市企業及總體經濟帶來立竿見影的影響；但他同時擔憂，「聯發科出貨華為比重高，衝擊比台積電大很多。一旦華為出貨停止，這個衝擊效應會影響未來股價」。

謝金河以「華為急單衝擊大！」為題在臉書發文表示，美國對華為追殺令最後期限是9月15日，報載華為出動專機來台拉貨，看起來對9月上半月的急單效應可能不能小覷。

他指出，華為急單已對台灣的上市企業及總體經濟帶來立竿見影的影響，可由台積電及聯發科8月營收表現來看；謝金河表示，台積電8月合併營收1,228.78億元，創歷史單月新高，累計今年前八月合併營收8,501.37億元，年增30.7%，預計台積電第3季營收會超過3,400億元以上，EPS超過5元，今年EPS會超過20元，對台積電守在400元以上會形成有力支撐。

謝金河說，聯發科8月營收327.16億元，年增42%，創歷史新高；他認為，「聯發科出貨華為比重高，衝擊比台積電大很多。一旦華為出貨停止，這個衝擊效應會影響未來股價」。

謝金河強調，台積電，聯發科是兩家華為效應首當其衝的公司，台灣的出口也受到華為效應牽動。8月台灣出口311.76億美元，年增8.3%，月增10.6%，是台灣史上單月出口超過300億美元的紀錄，在疫情中，台灣出口表現可圈可點，也是華為帶來的衝高效應。

謝金河認為，8月台灣電子零組件出口124.8億美元，年增19.1%，也是拜華為拉貨之賜。8月出口中，華為的急單約占10~15億美元，才是撐高出口創單月歷史新高的主因。

謝金河表示，台灣第3季出口表現一定優於預期，加上三倍券帶來國旅及內需暢旺，第3季GDP表現可能優於預期。「MF估計今年台灣GDP是負4%，我說一定會看走眼，台灣今年經濟成長率有機會在1.5%以上」。

謝金河強調，華為急單告一段落，在物質不滅定律下，企業失去的華為訂單，如何妥善填補，是9月中下旬之後的功課。