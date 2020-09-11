聽新聞
test
0:00 / 0:00

顧振豪：智慧製造 5G專網助拳

經濟日報 / 記者蔡銘仁／台北報導
資策會科技法律研究所副所長顧振豪。 資策會／提供
資策會科技法律研究所副所長顧振豪。 資策會／提供

資策會科技法律研究所副所長顧振豪指出，美中衝突使得企業或將面對產業鏈重組，製造端挑戰不小，對台廠是很好的契機，提升智慧工廠能力成為一大關鍵，這是5G可以著力的部分，可透過5G企業專網來達成，這方面企業很有興趣，政府應加快腳步，讓企業專網規定更完備。

5G結合AI，將孕育多元創新服務與新機會，不僅改變人們的生活，更是產業數位轉型再升級的墊腳石。看準5G結合AI將成為關鍵趨勢，經濟日報將於9月23日於台大醫院國際會議中心201廳舉辦「2020年科技論壇」，以「5G×AI生活新境界」為主題。本論壇由經濟日報主辦，中華電信、工研院、資策會、諾基亞協辦。

本次論壇邀請副總統賴清德、交通部長林佳龍、NCC主委陳耀祥、中華電信董事長謝繼茂、中華電信總經理郭水義、亞馬遜AWS香港暨台灣總經理王定愷、工研院資訊與通訊研究所所長闕志克、諾基亞大中華區副總裁劉明達等產、官、研等各界人士，探討5G時代來臨後，如何結合AI應用開啟人類新生活，進入5G x AI的智慧新紀元。

顧振豪當天將發表專題演說。他認為，企業專網類似VPN（虛擬私人網路），為企業內部網絡，可以跟外部隔離，並透過頻率做較有效率的資源分配。國內已有不少電信商陸續和業界合作打造專網，如中華電攜手日月光、高通，鎖定智慧工廠商機。

顧振豪指出，面對全球產業鏈重組，智慧製造是台廠把握契機的關鍵之一，智慧製造必須透過很多物聯網（IoT）設備達成，要做到這件事就需要「專網專頻」，新修正的電信管理法做了比較開放的動作，看起來方向是對的。但頻率本身是稀缺資源，要有一定代價取得，要在電信商跟企業間取得平衡，就需著力設計頻率使用費。

他說，大部分國家5G頻段競拍後，半年到一年內關於企業專網的規定較完備，台灣在這部分腳步相對較慢，政府應加快腳步處理，及早確認企業專網規範，包括費用計算、地理區域劃分等，讓企業能有心理準備，接下來布建規劃能更快向前進。

本論壇採線上報名，報名網址：https://money.udn.com/ACT/2020/tech/，名額有限，經濟日報會員優先享有進場權利，主辦單位將寄送入場憑證至獲邀者信箱，憑證入場。

5G 中華電信 諾基亞

延伸閱讀

聯茂有看頭 瞄準價平

搶攻華為5G設備市占 三星拿下66億美元美電信大單

搶攻華為5G設備市占？ 三星拿下66億美元美電信大單　

最新5G排名，台灣第四！這個國家竟打敗韓國搶下冠軍

相關新聞

華為新禁令15日生效 台日韓264億美元商機恐泡湯

美國政府對華為的新禁令將於9月15日生效，分析師估計，台灣、日本與南韓的華為供應商每年價值合計264億美元（約新台幣7,...

華為宣布鴻蒙作業系統正式開源 打造全新應用生態

華為開發者大會2020（Together）今天在東莞松山湖拉開序幕。在開發者大會上，華為宣示，將全面開放核心技術、軟硬體...

煮熟鴨子飛了！遠傳結盟亞太 台灣大林之晨勉員工「辛苦了」

遠傳電信結盟亞太電信，讓台灣大到嘴的鴨子飛了，也讓各界以及台灣大員工、股東對於台灣大未來策略感到好奇。台灣大（3045）...

三星、SK海力士 向美申請解禁供貨華為

知情人士透露，為了因應將於下周生效的華為新禁令，全球前兩大DRAM製造商南韓三星電子和SK海力士，及面板供應商三星顯示器...

聯發科非手機晶片 出貨激增

聯發科8月合併營收寫新猷，傲人成績不止手機事業產品。

小摩預測 台積將提前獲英特爾大單

台積電8月合併營收創下歷史新高，摩根大通昨（10）日發布報告指出，英特爾大單將比預期更早外包台積電，看好台積電在產業面利...

蘋果新品來了 台系鏈更旺

蘋果將在美國時間9月15日（台灣時間9月16日凌晨）舉行線上新品發表會，iPhone 、Apple Watch、iPad...

顧振豪：智慧製造 5G專網助拳

資策會科技法律研究所副所長顧振豪指出，美中衝突使得企業或將面對產業鏈重組，製造端挑戰不小，對台廠是很好的契機，提升智慧工...

鴻海龍華廠 5G全面覆蓋

鴻海集團持續布局5G相關工業、智慧家庭、智慧醫療應用，鴻海子公司工業富聯（FII）昨（10）日宣布，大陸深圳龍華園區全面...

宸鴻廈門公司 將登A股

台資廠又拿下一張A股資本市場門票，觸控大廠宸鴻TPK-KY董事長江朝瑞在廈門投資的關聯企業宸展光電申請A股IPO，大陸證...

光洋科拚升級 設三目標

光洋科（1785）董事長馬堅勇昨（10）日表示，今年是光洋科的升級年，目標在高容量硬碟的白金氧化物靶材市占率要從5%成長...

喬山、哈伯拚擴廠 中市府依法助投資落地

企業需地孔急，台中市政府經發局今宣布，經過昨天召開「招商投資障礙排除協調會議」研議喬山健康科技二次擴廠，以及哈伯精密公司...

熱門新聞

外資曝英特爾最新動作！台積電比預期更早吃大單

比黃金還貴的鈀金條塊 台銀首度開賣

明年基本工資調漲 115萬人勞退金變多了

煮熟鴨子飛了！遠傳結盟亞太 台灣大林之晨勉員工「辛苦了」

家樂福台北市起家厝 30年南港店熄燈

合庫金董座：將結束香港分行財富管理業務

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。