顧振豪：智慧製造 5G專網助拳

資策會科技法律研究所副所長顧振豪指出，美中衝突使得企業或將面對產業鏈重組，製造端挑戰不小，對台廠是很好的契機，提升智慧工廠能力成為一大關鍵，這是5G可以著力的部分，可透過5G企業專網來達成，這方面企業很有興趣，政府應加快腳步，讓企業專網規定更完備。

5G結合AI，將孕育多元創新服務與新機會，不僅改變人們的生活，更是產業數位轉型再升級的墊腳石。看準5G結合AI將成為關鍵趨勢，經濟日報將於9月23日於台大醫院國際會議中心201廳舉辦「2020年科技論壇」，以「5G×AI生活新境界」為主題。本論壇由經濟日報主辦，中華電信、工研院、資策會、諾基亞協辦。

本次論壇邀請副總統賴清德、交通部長林佳龍、NCC主委陳耀祥、中華電信董事長謝繼茂、中華電信總經理郭水義、亞馬遜AWS香港暨台灣總經理王定愷、工研院資訊與通訊研究所所長闕志克、諾基亞大中華區副總裁劉明達等產、官、研等各界人士，探討5G時代來臨後，如何結合AI應用開啟人類新生活，進入5G x AI的智慧新紀元。

顧振豪當天將發表專題演說。他認為，企業專網類似VPN（虛擬私人網路），為企業內部網絡，可以跟外部隔離，並透過頻率做較有效率的資源分配。國內已有不少電信商陸續和業界合作打造專網，如中華電攜手日月光、高通，鎖定智慧工廠商機。

顧振豪指出，面對全球產業鏈重組，智慧製造是台廠把握契機的關鍵之一，智慧製造必須透過很多物聯網（IoT）設備達成，要做到這件事就需要「專網專頻」，新修正的電信管理法做了比較開放的動作，看起來方向是對的。但頻率本身是稀缺資源，要有一定代價取得，要在電信商跟企業間取得平衡，就需著力設計頻率使用費。

他說，大部分國家5G頻段競拍後，半年到一年內關於企業專網的規定較完備，台灣在這部分腳步相對較慢，政府應加快腳步處理，及早確認企業專網規範，包括費用計算、地理區域劃分等，讓企業能有心理準備，接下來布建規劃能更快向前進。

本論壇採線上報名，報名網址：https://money.udn.com/ACT/2020/tech/，名額有限，經濟日報會員優先享有進場權利，主辦單位將寄送入場憑證至獲邀者信箱，憑證入場。