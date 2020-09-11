聯發科非手機晶片 出貨激增

聯發科8月合併營收寫新猷，傲人成績不止手機事業產品。

聯發科近年非手機業務成長飛快，受惠疫情帶動居家辦公及遠端學習需求，聯發科在WiFi、Chromebook及平板、客製化晶片（ASIC）出貨均倍數成長，成為助攻業績向上的另一大推手。

聯發科以手機晶片為主要營收來源，在中國大陸及新興市場取得高市占率之際，也在非手機業務耕耘多時、多項產品正進入收割期。

四年前，聯發科與Google、宏碁合作切入Chromebook處理器（CPU）領域，疫情使得這一波開學潮後鬧筆電荒，Chromebook熱銷，聯發科不僅「MT8183」處理器出貨量大增，旗下電源管理IC、WiFi 6模組，及5G slim modem等周邊產品同步熱銷，預期Chromebook應用處理器出貨將以數倍計成長。

筆電品牌及代工廠普遍看好，Chromebook訂單能見度直至明年，打鐵趁熱，聯發科今年底將推更主流「MT8192」處理器，2021年上半年再推台積電6奈米生產的最高階「MT8195」處理器，中高階產品線更加完備。

另一方面，疫情讓遠距視訊興起，帶動頻寬需求增加，高速連網趨勢讓WiFi業務快速成長。聯發科是業界少數在WiFi 6市場起飛元年，即有相當規模WiFi 6晶片出貨的領導廠。

聯發科WiFi 6解決方案已應用在寬頻網路、路由器與消費性電子等各類終端產品，加上大陸對10GPON基礎設施投資進一步加速WiFi 6在寬頻應用的滲透率，今年出貨量可望達數百萬，未來幾年持續成長。

ASIC業務方面，除了遊戲機因應年底的銷售旺季，本季需求強勁，企業級ASIC在雲端AI專案如期將於下半年進入量產，聯發科首款retimer PHY產品，將搭配交換器ASIC，瞄準資料中心與5G基礎設施市場，將成為聯發科眾多事業群中，另一明星產品事業。