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蘋果新品來了 台系鏈更旺
蘋果將在美國時間9月15日（台灣時間9月16日凌晨）舉行線上新品發表會，iPhone 、Apple Watch、iPad等新產品話題度提升。法人指出，台積電、華通等蘋果供應鏈近月營收繳出佳績，後市在蘋果新品帶動下，有望延續營收動能。
就台灣蘋概股8月營收來看，台積電、華通、順達、日月光投控、新普、新日興、國巨、精元等，不僅月、年雙成長，前八月營收也呈現年增，表現相對亮眼。
另外，健鼎、美律、玉晶光、燿華、良維、大立光、臻鼎-KY、致伸、台郡、鴻海、兆利等，則繳出連續二至六個月不等的營收月增表現，業績續航力有重回成長的跡象。
蘋果新產品當中，iPhone為發表會重點。外資分析，在華為手機出貨受限下，蘋果可望在高階領域中取得更多市占率，整體iPhone第4季出貨量可望達8,100萬支，2020年、2021年全年出貨量則有機會來到2億、2.24億支，為相關供應鏈潛在商機。
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