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小摩預測 台積將提前獲英特爾大單

經濟日報 / 記者趙于萱黃力／台北報導
圖表／經濟日報提供
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台積電8月合併營收創下歷史新高，摩根大通昨（10）日發布報告指出，英特爾大單將比預期更早外包台積電，看好台積電在產業面利多加持下，營運動能可望續航。

此外，晶圓代工需求爆發，摩根大通也看好台積電不受庫存調整影響，預估第4季華為訂單流失，台積電仍能有高水準表現，重申權王股價將攻「五」字頭、500元目標價。台積電昨天股價漲8元、收435元，外資轉買逾1.2萬張。

摩根大通科技產業研究部門主管哈戈谷指出，英特爾提早為新晶片做準備，以此推算，台積電2022年上半年就能開始量產英特爾中央處理器（CPU），比預期還早六到12個月。

哈戈谷表示，在英特爾5奈米晶片量產前，台積電還有機會先拿下英特爾Xe GPU及晶片組訂單，採用同樣先進的7奈米和6奈米技術。

與此同時，華為禁令雖然導致聯發科與聯詠等IC設計業者遭砍單，但整體半導體需求維持健康，特別是台積電還有輝達、超微等大客戶加持，訂單滿手。哈戈谷預期，台積電第4季營收將持穩第3季高峰，絲毫不受庫存調整影響。

哈戈谷指出，台積電2020至2022年營運將逐年攀高，2022年達到最頂峰（a strong year），即使近期傳出南韓三星電子可能搶單，但八成先進製程訂單還是台積電穩拿。摩根大通預期，台積電今、明、後年每股純益（EPS）各為18.3元、18.85元、21.85元。

他進一步表示，源源不絕的需求將帶動台積電明年營收成長高個位數。值得一提的是，5奈米有蘋果iPhone 12、13、蘋果自行研發的安謀（ARM）架構Mac處理器，及潛在的GPU訂單加持，僅靠蘋果單，台積電每月晶圓產能就要消耗7.5萬片，遠高於今年下半年4.5萬至5萬片。

另一方面，聯發科和超微預計第4季啟動5奈米晶片量產，7奈米也有聯發科、超微、輝達、高通及英特爾訂單持續推動，台積電訂單能見度看到明年，再加上AirPods、非蘋真無線耳機及無線射頻（RF）接收器支撐16／12奈米需求，台積電不爆發也難。

日盛投顧總經理鍾國忠表示，英特爾釋出的委外代工訂單由台積電接下，只是時間早晚的問題，可以樂觀看待。至於營收方面，可留意的是，儘管台積電營收創高，但其年增率與前幾月相較出現下滑，營收動能或有趨緩的情況。

不過，整體而言，台積電先進製程技術維持產業領先地位，5G、高速運算（HPC）等相關商機仍在其掌握中，未來成長動能仍有持續表現的空間。

台積電 英特爾 奈米

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