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華為新禁令15日生效 台日韓264億美元商機恐泡湯

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美國對華為的新禁令下周生效，分析師估計，可能波及台、日、韓供應商價值264億美元的零組件業務。（路透）
美國對華為的新禁令下周生效，分析師估計，可能波及台、日、韓供應商價值264億美元的零組件業務。（路透）

美國政府對華為的新禁令將於9月15日生效，分析師估計，台灣、日本與南韓的華為供應商每年價值合計264億美元（約新台幣7,900億元）的零組件營收，將受衝擊。

日經新聞報導，美國商務部上月宣布的新禁令，實際上是禁止任何採用美國生產設備或設計軟體所生產的半導體產品供應給華為。晶片設計業者常利用美國開發的電子設計自動化工具，而在先進半導體製造廠中，採用結合美國技術的晶片製造設備更是常見。

這項禁令主要是要封殺華為透過外部供應商取得手機、基地台重要零組件的管道，但影響肯定遠超過華為本身。

英國研究公司Omdia董事南川明（Akira Minamikawa）估計，日本、台灣與南韓業者合計每年為華為供應價值2.8兆日圓（264億美元）的零組件，若華為生產受阻，上述業務也會面臨困境。

日企由於供應近30%的華為零組件，受創最大，光是索尼每年就賣給華為價值數十億美元的智慧手機影像感測器。

台積電據信每年有超過50億美元的營收來自華為。台積電先前已表示，9月14日後不出貨華為；聯發科每年則有近5億美元營收與華為相關。華為也是三星電子記憶體晶片的大客戶。

這些影響還可能波及到電池、電路板等其他零組件的供應商。美國商務部表示，將允許對華為禁令發出豁免。索尼等企業都在考慮是否向申請出貨給華為的許可，聯發科則表示，已經提交相關申請。

不過，日本國際貿易法律專家Kana Itabashi表示，除非有特殊情況，否則要取得許可「或許相當困難」。

華為 台積電

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