三星、SK海力士 向美申請解禁供貨華為

知情人士透露，為了因應將於下周生效的華為新禁令，全球前兩大DRAM製造商南韓三星電子和SK海力士，及面板供應商三星顯示器最近都已向美國商務部提交正式申請，希望能在禁令生效後繼續供貨給華為。

BusinessKorea報導，三星電子和SK海力士都已申請出口許可證。另一家記憶體晶片大廠美光上月也已申請出貨華為，但美國商務部不太可能在短期內核發特殊許可證，因為美國總統川普在11月大選逼近之際，正加強施壓中國大陸。

華為新禁令預定9月15日生效，此後，採用結合美國技術生產的半導體產品將不得在未取得美國特殊許可證的情況下供貨華為，勢將衝擊南韓科技業第4季營收。

其中，華為是三星的前五大客戶之一，去年為三星貢獻約7.3兆韓元（61.6億美元）的營收；SK海力士去年來自華為的營收約為3兆韓元。

路透報導，三星顯示器也已向美國商務部申請一向出口許可證，以繼續供貨給華為。根據韓國前鋒報，三星顯示器與樂金顯示器（LGD）因為產品包含驅動IC技術，也將受影響，這也是美國的華為禁令首次影響到顯示器產業。

韓國前鋒報引述律師指出，美國不太可能批准南韓晶片製造商的申請，因為美國基本立場就是不核發任何半導體銷售許可證給華為。