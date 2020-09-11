宸鴻廈門公司 將登A股
台資廠又拿下一張A股資本市場門票，觸控大廠宸鴻TPK-KY董事長江朝瑞在廈門投資的關聯企業宸展光電申請A股IPO，大陸證監會發行審核委員會昨（10）日審核通過，將在深交所中小板掛牌上市。
宸展光電主營商用智能交互顯示設備的研發、設計、生產和銷售。2015年4月由香港宸展出資在廈門設廠，屬外商投資企業。
中經網報導，宸展光電的實控人是江朝瑞。近日蘋果將歐菲光剔除供應鏈名單，iPad觸控訂單全數由GIS業成和TPK供貨。而TPK是宸展光電的最大客戶。
根據宸展光電招股內容示，控股股東IPCManagement持有宸展光電41.41%股權，江朝瑞透過全資控制企業InfinityHarvest和BrightCity合計持有IPC 100%股權，為宸展光電的實控人。江朝瑞為加拿大國籍，因此宸展光電為外商獨資企業。
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