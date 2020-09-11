鴻海龍華廠 5G全面覆蓋
鴻海集團持續布局5G相關工業、智慧家庭、智慧醫療應用，鴻海子公司工業富聯（FII）昨（10）日宣布，大陸深圳龍華園區全面覆蓋5G通訊；鴻海集團投資的日本夏普也宣布，將推新一代8K電視支援5G智慧機同步的影音傳輸。
工業富聯董事長李軍旗昨天出席騰訊活動上說，製造業數位轉型是大勢所趨。以5G為例，龍華富士康園區是深圳第一個5G工業應用示範園區，已經實現2.5平方公里5G全面覆蓋。
李軍旗指出，其90萬平方米的生產製造車間也用小基地台、微基地台實現5G全覆蓋，車間內的5G覆蓋，能實現設備、原物料之間的互聯互通。
另一方面，日本夏普發布預告，結合8K加上5G生態圈，推出新一代8K電視，可與智慧機AQUOS R5G同步實現8K影音傳輸與拍攝，預定明年第1季在台灣亮相，屆時能實現對應AQUOS R5G的手機的無線傳輸。
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