台灣大攜新加坡SkyLab 助企業搶攻物聯網商機

台灣大哥大（3045）10日宣布，攜手新加坡智慧物聯網領先科技公司SkyLab簽署合作備忘錄，強打5G邊緣運算、AI影像分析，助企業搶攻物聯網商機，將台灣大跨業結盟的版圖一舉推向大東南亞市場。

台灣大強打「超5G應用」，持續進行跨業結盟，繼攜手台灣運輸業龍頭台塑汽車貨運、全球GPU顯示晶片巨擘NVIDIA聯手分別進攻5G自駕車及雲端遊戲領域之後，攜手新加坡智慧物聯網領先科技公司SkyLab簽署合作備忘錄

SkyLab擁有傲視東南亞的AI影像分析技術，甚受星國政府肯定，與公部門多有合作經驗，並開發出許多用於高端數據採集的專利技術，及端到端數據物流可視化解決方案，提供安全等級高的企業多重訪問和多協議邊緣運算，幫助企業從現有移動技術無縫接軌5G。

台灣大表示，透過與SkyLab跨海結盟，台灣大將為台灣企業用戶引進國際級5G MEC (邊緣運算) 解決方案，更進一步期盼協助台灣產業出海搶進GSEA市場，在智慧城市、智慧安防、智慧製造及智慧零售等領域帶來更高的營運效益。

台灣大商務長吳傳輝表示，5G是個「打群架」的時代，台灣大積極與各領域的強者合作，在邊緣運算布署方面，更是借重他山之石，跨國聯手擁有高端邊緣運算影像處理技術的SkyLab。SkyLab不僅在2018年受邀代表星國參加東南亞國協高峰會（ASEAN Summit）展出智慧城市成果，在整個GSEA已有邊緣運算與影像分析的落地應用案例，例如運用車站月台上的AI影像分析，收集人流資料，計算出最適合的交通班距規劃，提高運輸效率與乘客使用體驗，在印尼推出於加油站利用車牌辨識等影像分析技術，針對會員資料做個人化的活動推廣。這些經驗都能助攻台灣產業掌握AI及物聯網的蓬勃商機，創造更多獨一無二的5G應用與服務。

台灣大表示，SkyLab曾榮獲多項國際大獎，被重要IT雜誌APAC CIO Outlook評為2019年度十大IoT技術公司之一。SkyLab 執行長關道基(Gary Kwang)表示，我們與台灣大攜手合作，未來以5G傳輸速度搭配SkyLab圖像處理技術進行AI影像分析，期望能為台灣企業提供一個加速成長的平台，充分利用5G和AI的全球浪潮。」結合台灣大的5G傳輸和SkyLab的AI邊緣處理技術，將可大規模運用在製造業、海洋運輸、娛樂、醫療、公共、政府e化等產業，成為市場創新的驅動力。

台灣大表示，5G具大頻寬、低延遲、廣連結等技術特性，更重要的是將加速實現邊緣運算，將使物聯網商機高速爆發。利用「邊緣運算」技術，在接近物聯網裝置處提供網路、計算、儲存等處理，減少數據在雲端之間來回傳輸，「影像分析」就是受益良多的應用之一，影音和即時（real-time）感測器如攝影機，得以將大量數據就近儲存，若再結合AI演算技術，即可對貨架偵測、生物識別、人群分析等結果進行高效處理，減少大量的下載及傳輸時間，進而產生更豐富的使用體驗及應用場景。