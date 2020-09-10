中華電信攜手勤崴 打造5G垂直試驗場域

中華電信（2412）宣布與勤崴國際合作，首創第一個透過5G結合C-V2X蜂巢式車間通訊做為自駕車與路側設備通訊的測試實證園區，中華電信表示，協助國內車聯網產業及AR/VR新創領域業者，縮短5G創新內容研發時程，創造5G全新體驗與加值服務。

中華電信表示，與桃園市政府聯手打造「虎頭山5G創新實證場域」，提供全區覆蓋的5G網路及企業專網服務，透過5G通訊讓車聯網雲端管理平台可與自駕車雙向溝通，並結合C-V2X通訊，讓園區所有的紅綠燈訊號均可傳輸給自駕車。

此外，中華電信表示，園區中也展示5G創新應用服務，包括Hami雲端遊戲4K《一級方程式賽車 2018》、《超級房車賽》等熱門遊戲，多視角4K直播運動賽事及韓國The Show多視角轉播，Hami VR觀賞太陽馬戲團360度全景表演、虛擬演唱會。

中華電信子公司同時也是合作夥伴的勤崴國際自駕車為全台率先取得第一張可營運的自駕車試車牌，虎頭山創新園區中的自駕車透過中華電信企業專網中的5G NR基地台、Edge Cloud（邊際網路），結合C-V2X通訊，將行車資訊，例如紅燈倒數秒數訊號等，無縫隙的傳輸至自駕車的行車電腦，讓自駕車隨時且提前因應行車路線上的各種燈號等訊息，提升自駕車安全性。

中華電信認為，透過5G企業專網，結合5G高速率、低延遲、大連結之特性，協助國內車聯網產業及AR/VR新創領域業者，在5G安全高品質的通訊環境中，進行5G產品試煉、服務實證與體驗，以縮短5G創新內容研發時程，創造5G全新體驗與加值服務。