煮熟鴨子飛了！遠傳結盟亞太 台灣大林之晨勉員工「辛苦了」

遠傳電信結盟亞太電信，讓台灣大到嘴的鴨子飛了，也讓各界以及台灣大員工、股東對於台灣大未來策略感到好奇。台灣大（3045）總經理林之晨也特別發出一封給「台灣大人」的信，標題是「遠傳搶走亞太，對我們造成什麽傷害？」

林之晨說，遠傳與亞太合作的訊息佔據媒體版面，有些文章形容我們錯愕，煮熟的鴨子飛了，好像這件事情大大打擊我們一樣，但是他對於台灣大，乃至於整個台灣電信產業的發展，都是好事，所以第一時間，我們也給予祝福。

林之晨強調，首先台灣大推動三共，關閉3G網路等倡議，目的在於減碳、減少空污、減緩地球升溫、推動環境永續。

林之晨也解釋，電信事業的根基是頻譜，頻譜代表容量，從容量的觀點，遠傳跟亞太電信是比較適合彼此的夥伴。

林之晨分析，以單位容量的概念說明，遠傳的80MHz的3.5GHz頻譜，分配給自己的700萬用户，加上亞太的200萬用户，等於每百萬用戶有0.089MHz的容量，跟我們的60MHz，每百萬用戶0.086MHz相當。

林之晨表示，另一方面，如果是我們與亞太合作，這個聯盟的每百萬用户僅有0.67Mz的3.5GHz的頻譜資源，遠傳的每百萬用戶則會有高達0.114MHz,，雙方單位容量的差別就會高達近兩倍。

林之晨認為，遠傳在此次合作上，得到亞太幫他分攤頻譜標金，但也失去頻譜容量優勢，但遠傳也得認列亞太電信23.8%虧損。

林之晨認為，遠傳要靠這個合作案大幅拉開與我們的差距，成為他們很想成為的「電信二哥」，得在某個時間點，把亞太併購下來。但會遇到價格、頻譜超限、主管機關態度、公平會意見、老大哥（中華電信）是否支持等數不盡的難關，恐怕得拖到2023年，甚至2025年，那時5G用戶滲透率已經過半，甚至到七、八成，屆時未來用戶如何消長，合併之後是否就是二哥，都很難說。

林之晨表示，換言之，遠博與亞太的合作，為我們彌平唯一的競爭劣勢，接下来台灣大的電信事業發展知何，掌握在我們自己手上，要看各位如何與我一起努力。

林之晨強調，在這個賽局上，台灣大超前部署，擁有極大的優勢。舉例來說，我們旗下有台灣No.1的電商科技事業momo，早已展開各種與電信事業垂直整合的工作。我們與Google合作的智慧音箱事業將為我們打開智慧家庭這個巨大市場。

另一方面，林之晨強調，我們還有AppWorks這個盟友，其376家活躍校友企業、年產值高達1,500億台幣，許多都會是我們未來建立超5G應用好夥伴。

林之晨認為，遠傳與亞太的這個合作，完全没有影響到我們的超5G布局，事實上，恐怕還會拖累遠傳轉型的速度。從這個角度來看，機會的門更是大大打開，就看我們如何爭取。

林之晨表示，「在這邊把我最誠摯的感謝，獻給從去年的5G競標準備開始，一路上參與過所有大大小小專案的相關同仁，尤其是過程中需要犧牲休息與假期的夥伴，你們辛苦了！」

林之晨認為，事情的發展，當然不可能全照著我們的想法走，但今天的狀態，絕對是我們能獲得的最理想結果。大家在過程中每一點付出，都直接、間接造成了這個結果，完全沒有白費。