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振興三倍券需流通 中保科這家子公司意外受惠

經濟日報 / 記者黃阡阡／即時報導

中興保全科技（9917）今（10）日公告，8月合併營收為11億4007萬元，較去年度同期減少2731萬，減少2.34%，但累計今年前8月合併營收為89億8490萬元，較去年度同期增加6572萬，成長0.74%。中保科表示，集團營運整體穩定，不過旗下子公司中立保保全受惠於三倍券發放，帶動運鈔需求使營收成長。

中保科技表示，集團旗下「立保保全」營收大幅成長，主因是政府的「振興三倍券」政策，從「發放」到「回收」都需要專業護鈔保全協助，立保保全以「運鈔」規格護送三倍券，並收回使用過的三倍券，再進整鈔中心清點，點券員會開立兌付單據，供保全員連同三倍券送至銀行兌付，最後匯款給客戶，以一條龍的服務方式，省去客戶跑銀行兌付三倍券的時間。

中保科指出，立保從事多年現金及貴重物品運送服務，無論是第一線保全員或是整鈔中心後勤人員皆訓練有素，在這波三倍券熱潮上更是發揮角色，營收數字自然漂亮。

此外，時序入秋，就怕流感和新冠肺炎疫情再起，中保科技表示，包括醫療院所和高科技廠房對於「防疫」的高需求持續攀升，中保科推出「通道型」的高精密體溫感測攝影機，不只能結合臉部辨識功能，還可辨別訪客是否有戴口罩，並同時進行體溫感測。

多功能感測攝影機可藉由臉部辨識，不僅可辨別訪客是否具有進入的權限，更結合門禁、考勤管控，同時間感測16人，穩定性高，可有效協助不同場所打造非接觸性健康偵測站，市場詢問度相當高。

中保科技集團跟著政府的防疫政策不斷的滾動學習前進，從一開始一般的最平常的「體溫監測」到「人臉辨識」，最後進階到「戴口罩人臉辨識量測體溫」三個功能全部整合，這些「非接觸式」的科技發展，成了防疫期的最佳智慧幫手。

保全 三倍券 中保 振興券

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