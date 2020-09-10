真好玩手遊韓國報捷 8月營收月增七成

興櫃手遊營運商真好玩（8491）今（10）日公布8月營收達1.34億元，月增70.3%、年增6.4%，創下今年單月營收新高。真好玩表示，旗下年度手遊大作《天啟紀元》7月底在韓國上市，隨即擠入韓國Google Play營收排行前30名，在台、韓市場營收雙引擎加持下，大幅拉升真好玩8月營收表現。

董事長周玄昆表示，真好玩擁有豐富的遊戲營運經驗，善用大數據獲利模型作為營運策略，去年以《那一劍江湖》搶下韓國手遊市場前10名的營收佳績，對韓國遊戲市場的經營頗有心得。他說，今年以《天啟紀元》再戰韓國市場，除了產品本身外，更透過大數據分析及市場掌握度，加上在地化的行銷策略奏效，有效貢獻8月營收，讓真好玩再創亮眼成績。

據了解，韓國手遊市場含金量高，每付費用戶平均收益（ARPPU）高，玩家在手遊上的消費單價高於台灣玩家1.5～1.8倍；今年在疫情推升下，韓國地區不論在遊戲下載或收入，都比去年成長約2成。真好玩表示，韓版《天啟紀元》以台灣版本為基礎，透過數據分析再推出韓國玩家喜愛的營運活動，成功獲得市場迴響，讓8月營收一舉突破億元大關。

周玄昆透露，真好玩會持續進軍韓國市場，與《那一劍江湖》遊戲開發商合作的全新3D武俠大作，將於10月中旬進行市場測試，預計11月正式在台推出，明年第1季搶攻韓國市場，預期可接棒成為新的營運動能。

在遊戲研發方面，真好玩正在研發目前市場上最受玩家喜愛的二次元Q版遊戲，預計年底在台展開測試，明年第1季推向全球市場，力求更高獲利。周玄昆說，此款遊戲擁有精美立繪畫風，媲美電影般遊戲劇情，玩法更為輕鬆，是時下玩家最喜愛的遊戲類型，相信絕對能讓大眾玩家愛不釋手。