電信三雄8月獲利 中華電EPS 0.35元居冠

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

電信三雄8月自結獲利今(10)日出爐，中華電（2412）單月每股純益0.35元居冠，險勝台灣大8月每股純益0.33元；但累計前八月每股純益則是由台灣大以2.96元，奪下電信今年來獲利王。

中華電8月營收170億元，與去年同期持平。資通訊專案營收、網際網路應用加值營收及數據網路營收增加，抵銷國際網路營收、手機銷貨收入及行動服務營收的減少；營業成本及費用134.5億元，較去年同期增加，主因資通訊專案成本增加，且攤銷因5G頻譜開始使用而增加，抵銷網路互連費用及商品成本的下降。

8月營業淨利35.8億元；稅前淨利35.6億元；歸屬於母公司業主淨利為27.3億元；每股純益0.35元。與第3季財測達成率相較，營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超過預期。

截至8月底止，光世代寬頻用戶數為362.6萬戶，60Mbps以上的客戶數225.6萬戶，其中，300Mbps以上客戶達39.1萬戶。MOD客戶數達208.2萬戶，行動用戶數達1,124.1萬戶。

中華電累計前八月營收1,292.6億元，年減4.3%；歸屬於母公司業主淨利223.7億元，每股純益2.88元。

台灣大8月合併營收106.6億元，營業利益13.3億元，稅後純益9.4億元，每股純益0.33元；累計前八月合併營收842.4億元，營業利益112.5億元，稅後純益為83.3億元，每股純益2.96元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，8月電子商務表現持續亮眼，營收年成長達34%，帶動合併營收年成長5%。電信業務方面，5G用戶上線數較上月成長二成，且超過八成用戶選擇 999 以上資費。

隨著5G手機與台灣大自有的超5G應用接連登場，例如與NVIDIA共同打造的「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台也在本月正式發表，預期5G上線數將持續增溫。

此外，遊戲代理及帳單代收業務動能良好，IoT物聯網用戶也在智慧電表與路燈等相關需求帶動下持續成長。累計前八月，因5G在7月開台後頻譜攤提較去年上升，造成合併營業利益較去年同期下降，但各項業務營業利益均符合預期，合併稅後淨利達全年財測75%。

遠傳8月合併總營收63.95億元，合併EBITDA與稅後純益分別為23.07億元與7.08億元，每股純益0.22元；累計今年前八月合併總營收507.34億元，累計合併EBITDA與稅後純益為184.51億元與58.82億元；每股純益1.81元，累計今年前八月EPS已達全年度財測目標73%。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩健，不僅月租型用戶數、總用戶數均緩升，月租型用戶流失率僅1.08%，再度創下歷史新低。消費者服務方面，遠傳持續藉由跨業跨界結盟，提供創新服務開拓客源，包含與7-ELEVEN、全國電子、路易莎咖啡等品牌合作，打造符合在地商圈特性的複合體驗門市，成功挹注業績。

遠傳friDay VR攜手DEXTER Studios、瀚草影視、ATLAS等全球頂尖VR製作公司暨影片平台，推出五大類VR內容，讓消費者暢享顛覆以往的5G影音娛樂體驗。

營收 5G

延伸閱讀

台灣大前8月稅後淨利83.3億元 EPS 2.96元

遠傳公布自結營利概況 前8月每股獲利1.81元

台灣大結盟新加坡SkyLab 攻大東南亞5G市場

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