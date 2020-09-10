微星宣布 500系列主機板BIOS開始升級

隨著A520主機板的發布，AMD的7奈米RYZEN平臺500系晶片組已經完成布局。微星今（10）日宣布，旗下X570、B550及A520主機板BIOS進行重磅升級，提升記憶體相容及超頻性能。

微星這次升級的BIOS版本號為Combo PI V2 1.0.8.1 BIOS，適用於旗下的500系列主機板，包括X570、B550及入門級的A520主機板，目前已經可以官網下載。

微星表示，Combo PI V2 1.0.8.1 BIOS更新的主要亮點，包括優化記憶體相容性、優化記憶體超頻能力、改善S3喚醒問題、解決了B550平臺的RAID問題、現在支援Ryzen 4000 G系列處理器的UMA設置。

B550主機板現在就可以升級，X570主機板在2020年9月中，A520主機板9月底，所有500系列主機板的BIOS將於9月底前完成更新完畢。