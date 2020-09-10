施振榮的視訊同學會 全球連線為恩師馮士煜博士祝壽

聯合報 / 記者鄒秀明╱即時報導
宏碁集團創辦人施振榮9日晚間十點與交大昔日同窗二十多人，特別透過視訊會議全球大連線，為交大恩師馮士煜博士慶祝90大壽。 圖／智榮基金會提供
宏碁集團創辦人施振榮9日晚間十點與交大昔日同窗二十多人，特別透過視訊會議全球大連線，為交大恩師馮士煜博士慶祝90大壽。 圖／智榮基金會提供

教師節前夕，宏碁集團創辦人施振榮9日晚間十點與交大昔日同窗二十多人，特別透過視訊會議全球大連線，為交大恩師馮士煜博士慶祝90大壽，還安排灣聲樂團30餘位弦樂家演奏生日快樂變奏曲的影片，讓恩師十分感動，提前共度教師節。

施振榮是在1964年(民國53年)進入交通大學就讀，當年大學部第一屆兩個系共70多位學生，大家感情都很好，當時任教的物理教授馮士煜老師，由於年輕加上觀念新，與同學們特別處得來，深受同學們愛戴。時至今日，馮老師仍經常上網與同學們天南地北地無所不談，師生情誼深厚綿長。

時隔近一甲子（至今已56年），適逢馮老師歡慶90大壽，當年的同學們特別籌劃了這場透過視訊進行的慶生會，馮老師人在加拿大多倫多，同學們則分別來自台灣、美國等地，在9月9台北時間晚上十點上網連線慶生。

施振榮表示，除了昔日同窗沈祖源特別把大家學生時期的照片製作成8分鐘的影片，讓大家一同回憶昔日時光外，我也特別請灣聲樂團弦樂家演奏生日快樂變奏曲的5分鐘影片，為老師慶生，讓馮老師十分感動，也讓大家留下深刻且美好的慶生會回憶。

 

宏碁集團創辦人施振榮9日晚間十點與交大昔日同窗二十多人，特別透過視訊會議全球大連線，為交大恩師馮士煜博士慶祝90大壽。 圖／智榮基金會提供
宏碁集團創辦人施振榮9日晚間十點與交大昔日同窗二十多人，特別透過視訊會議全球大連線，為交大恩師馮士煜博士慶祝90大壽。 圖／智榮基金會提供

施振榮 教師節 視訊

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