日月光自動化產學合作 三大應用打造高效智慧工廠

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

日月光集團為全球封測領導廠，以創新技術推動智慧製造，將「人才」培育視為智慧化轉型的關鍵，日月光高雄廠於2015年起，展開自動化產學技術研究合作，與頂尖的台灣大學、成功大學、中山大學及高雄科技大學合作，培養人才技術與實務能力。日月光今（10）日，舉行「第五屆自動化產學合作成果發表會」，藉六件專案發表，強化產線製程端、供應鏈管理與企業營運風險管理等三大面向，研究範疇愈趨多元，也代表合作5年的重要里程碑。

製程方面於機台導入全自動虛擬量測，有效降低測機時間，提升稼動率，更讓製程調整彈性敏捷，同步建立AI人工智慧缺陷辨識模式取代人工目檢，提升產品品質。

供應鏈管理則以演算法於最短時間做出最佳投料產品分析，優化原料庫存管理，藉以管控成本、滿足客戶需求，提升企業經營競爭力。

營運風險管理則透過檔案傳遞的層層加嚴，降低外洩風險，並擴大輿情搜尋範疇，提前預測潛在風險，做好立即性的因應對策，維持及穩定企業營運效率。

5G新世代快速進展，日月光瞄準這股產業趨勢，加速推動智慧製造進程，持續擴大先進製程與產能規模，投資布局、延攬人才，鞏固台灣半導體產業在5G市場的關鍵地位。高雄廠亦於今年8月，攜手中華電信、高通聯手打造台灣首座 5G mmWave企業專網之智慧工廠，未來將逐步導入「AI+AGV智慧無人搬運車、AR遠端協作、綠科技教育館AR體驗環境」三大應用。

日月光高雄廠李政傑副總經理表示，5年前，日月光促成自動化產學合作，與合作學校搭建資訊共享平台，縮短學界與產業之間的距離，當學界人才與業界需求緊密銜接，學生才能學有所用，更能同步厚植國家科技實力。近年來產學技研專案更逐步轉移到利用人工智慧(AI) 來解決工廠經營遇到的難題，日月光將持續推動智慧製造產學技術研究，整合台灣之研發及科技專才，掌握未來產業發展先機，發揮台灣在全球半導體市場的影響力。

日月光 5G 半導體

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