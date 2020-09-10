和碩8月營收月增1.6% 靜待新iPhone東風

和碩（4938）今年第3季在旺季效應加持下，8月營收持續站穩千億元大關，較上個月成長1.6%，惟因iPhone 新機尚未上市，業績沒有呈現明顯增幅。法人預估，iPhone 12系列將於第4季上市，屆時也將一併帶動和碩業績，登上全年單季高峰。

和碩今（10）日公告8月營收1,056.13億元，月增1.6%、年增7.3%；累計今年前八個月營收8,157.58，年增3.2%。

展望第3季，和碩執行長廖賜政先前指出，新產品需求不錯，包含遊戲機、車用相關、通訊產品，對第3季持正面看法。

和碩先前預估，第3季運算業務中的NB將延續上季動能，預估出貨量季增10-15%，至於桌機／主板則持續下滑，預估季減10-15%，通訊業務（智慧型手機與網通產品）受客戶產品規劃時程影響，預期本季營運將不如上一季度。

和碩對本季通訊業務看法保守，主要與iPhone新機延後發表有關，和碩身為其主力代工廠之一，每年iPhone新機上市時，就是和碩當年度業績最旺時刻。

蘋果已確定將於台灣時間16日凌晨1點舉辦線上發表會，但市場不少看法認為，今年新機iPhone 12系列可能得等到10月，16日的發表會僅會端出新款iPad、Apple Watch等產品。

和碩看好第3季消費性電子業務進入傳統旺季，尤其家用遊戲主機將呈現明顯增長。由於兩大遊戲巨頭Sony、微軟都將在下半年發表新世代家用遊戲主機PS 5、Xbox Series X，身為主要組裝廠之一的和碩將明顯受惠，新機拉貨動能將從7月一路延續至11月。