今年筆電出貨將達1.87億台、年增14% 2012年以來高點

根據TrendForce旗下顯示器研究處調查顯示，2020年因新冠肺炎疫情使遠距辦公與教學需求提升，第2季全球筆記型電腦需求出現爆炸性成長，其中又以Chromebook成長幅度最大，預估其全年出貨量將上修至2,430萬台，年成長達42.4%，並將持續為第3季挹注出貨動能，預估本季筆電出貨量可望達5,500萬台，季成長4%。

TrendForce表示，第3季除教育用筆電外，消費型與電競筆電需求量也持續上升，且上游零組件供應吃緊情形也較預期收斂，在疫情衍生的宅經濟效應將持續延燒至下半年的情形下，使各家品牌廠對第3季出貨表現持正向態度。

展望2020年第4季，品牌廠對終端需求的態度仍保持樂觀，雖然需求熱度可能不如前兩季，但預估需求量與往年同期相比仍然有大幅度的成長，預計第4季年成長可達到15.8%。憑藉疫情帶起的宅經濟動能持續挹注，第2季至第4季的需求皆優於我們原先預期。預估2020年筆記型電腦出貨可攀升至1億8,763萬台，年成長達14.4%，是自2012年以來筆電市場在底部徘迴後的新高點。