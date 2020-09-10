惠普、聯想與戴爾 居全球前三大筆電品牌
根據TrendForce旗下顯示器研究處調查顯示，教育與消費型筆電需求旺，惠普仍穩居全球筆電出貨冠軍。觀察各家品牌2020年第3季出貨表現，惠普(HP)受惠於教育、消費、電競三種類型筆電需求提升，預估出貨可達1,460萬台，季成長0.8%，持續位居第一。
至於產品策略向來以中高階筆電為主的戴爾(Dell)，因應疫情增加教育用與中低階筆電出貨以滿足市場需求，雖預估2020年第3季出貨量可達820萬台，然由於第2季基期偏高，相較之下季減14%。
聯想(Lenovo)憑藉低價策略積極搶占歐洲、北美市場；同時也接獲中國教育用筆電訂單，拉動整體需求成長，預估2020年第3季出貨量達1,100萬台，季成長雖高達28.5%，但仍取決於配合的代工廠產能是否能夠滿足大量訂單需求。
至於華碩(ASUS)與宏碁(Acer)原在消費型筆電已佔有重要地位，雖然市場需求持續增加，仍需觀察上游面板與其他零組件供給狀況，以及代工廠是否能滿足其需求，預估華碩、宏碁2020年第3季出貨量約500萬台與430萬台，季成長分別達24%和21%。
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