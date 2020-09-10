台積電8月營收1,228億、月增16% 創歷史新高

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

台積電（2330）今（10）日公告8月合併營收1,228 .78億7,800萬元，月增16%，年增15.8%，創歷史新高。累計2020年１至８月營收約8,501.37 億元，年增30.7%。

台積電ADR周三收漲2.69%，收在79.4美元，雖然外資昨日賣超台積電12,963張，但在美股強彈，蘋果股價反上漲帶動下，今日股價開高，早盤以432.5元開出，上漲5.5元，一舉站上5日線及月線，盤中一度拉升至 435元，終場收在435元，上漲8元，漲幅1.87 %。

台積電預估今年第3季合併營收介於112~115億美元間（新台幣約3,304~3,392.5億元），可望續創新高，若以新台幣29.5 元兌1 美元匯率假設，毛利率預計介於50~52%間；營業利益率預計介於39~41%間。

台積電第2季合併營收3,107億元，稅後純益1,208.2億元，每股盈餘4.66元，稅後純益及每股盈餘雙創歷史新高；累計上半年營收 6,212.96 億元，年增 35.2%；稅後純益 2,378.09 億元，年增 85.6%；每股純益 9.17 元。

台積電 營收

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