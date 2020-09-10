台積電8月營收1,228億、月增16% 創歷史新高

今年第一季因新冠疫情迫使全球產業大洗牌，和疫情相關的公司最受惠，新冠疫情影響至今已達9個月，雖然各國因疫情趨緩後逐步放寬管制措施，為了防止疫情二度爆發，公司遠距辦公、學校遠距教學已成為「新常態」...

2020-09-10 11:52