車禍不再度秒如年 新安產推減壓安心事故現場服務

社會氛圍因疫情讓大眾常處焦慮不安的情緒中，若不幸行車遇上事故將更驚慌失措。新安東京海上產險今（10）日表示，該公司自1999年成立以來，即領航業界突破傳統首推24小時事故現場服務，近年來不斷運用數位科技將服務再升級。

例如，客戶發生事故進線通報客服中心後，為降低保戶在事故現場的不安及壓力，率同業之先首創推出「雙向溝通服務」，串接「定位派遣雲端管理平台」與「即時定位動態地圖」，保戶可透過智慧型手機快速掌握現場處理人員位置及預計抵達時間，除提升服務人員抵達事故現場時效外，讓保戶在等待時間中不會「度秒如年」。

特別值得一提的是，客戶在進線客服的同時，服務人員於結束通話後五分鐘內即可透過「自動分案系統」高效受理立案，即時發送受理簡訊通知保戶賠案號碼、理賠專員姓名及其連絡電話，客戶遇事故後不再擔心無人處理而「慌亂不安」。

新安東京海上產險總經理林榮泰表示，多數人對新安東京海上產險的認識主要來自迅速抵達事故現場服務，以去(2019)年為例，「30分鐘抵達事故現場」的服務比率約占全體事故現場處理件數九成。

為不斷精進事故現場服務及盡心的貼近客戶需求，針對在特殊路段或偏遠地區發生交通事故的顧客，提供「LINE@雙向視訊平台」的配套服務，只要加入好友，事故現場即能在客服人員快速地引導下完成事故現場存證及備案等，以節省客戶時間並加速理賠處理。

「迅速抵達事故現場」接軌式的車險服務，一直是新安東京海上產險在公平待客原則下，為強化客戶附加服務與追求客戶滿意的展現，更突顯出與同業間在保險服務上的競爭優勢。

隨著數位科技蓬勃發展，新安東京海上產險將堅持「顧客至上」的服務理念，善用科技導入用心呵護客戶所託付的財產與人身，持續提供消費者有溫度的保險服務。