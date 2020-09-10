晶技獲新訂單加持 外資調高目標價至95元

晶技（3042）8月合併營收創歷史新高，日系外資認為在新訂單加持下，將可擺脫華為風暴的衝擊，看好下半年到明年獲利可望強勁成長，調高目標價至95元，重申優於大盤表現評等；今（10）日股價開高震盪，午盤過後一度小翻黑，上演80元保衛戰。

晶技預計9月14日召開法說會，日系外資則是看好議價更好的新訂單，另外，短線還有包括iPhone訂單占比提高、AirPods急單等，可望進一步挹注營運表現，決定調高今年到後年每股盈餘預估，調高幅度分別為4~7%。

日系外資表示，晶技第2季受華為禁令影響，第3季則在行動裝置、網通產品放量的帶動下，預估營收將可望優於原先的預估，預估在iPhone訂單占比提升，加上真無線藍牙耳機AirPods急單，第3季營收將上看30億元，季增18%，年增23%。

日系外資強調，晶技將受惠5G、WiFi 6、TWS等，加上對客戶議價能力提高，營益率將可持續成長，決定將目標價由90元調高至95元，重申優於大盤表現評等。

晶技自結8月合併營收10.05億元，月增5%，年增21%，創歷史單月新高；累計今年前八月合併營收66.37億元，年增28.84%；今日以81元開出，上漲1元，一度拉升至84元，上漲4元，但盤中一度翻黑，12時過後下滑至79.6元，下跌0.4元。