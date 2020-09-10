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邑昇8月營收月增14.2% 創11個月來新高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

邑昇實業（5291）受惠歐美自行車出貨暢旺帶動車燈出貨明顯成長，以及PCB需求回補下，帶動8月營收月增14.2%，創11個月以來新高。

邑昇今年8月營收1.06億元，月增14.2%，創11個月以來新高，但年減4.4%；累計今年前8個月合併營收7.47億元，雖仍較去年同期減少8.9%，然因疫情造成的營運谷底已過，衰退幅度已收斂在個位數內。

受惠自行車市場在後疫情時代需求爆發性成長，帶動品牌廠及各經銷門市對周邊配件拉貨力道強勁，邑昇LED自行車燈出貨跟著水漲船高，呈現逐月成長走勢，未來隨著自行車市場擴增、產業升級，都有助邑昇LED車燈事業發展。

在PCB事業方面，隨著疫情稍緩，遞延的5G需求開始回補，進一步帶動工控、工業電腦、IoT產業回溫，下游客戶訂單回補，有效挹注邑昇8月營收，隨著全球5G蓬勃發展，邑昇將持續以少量多樣客製化等生產優勢，深耕工控、工業電腦、車用、IoT應用市場。

邑昇已陸續擺脫疫情低潮期，開始緩步回升，8月份營收受惠兩大事業部門雙成長，創下11個月以來新高紀錄。目前全球各國為防止疫情再次衝擊，政府皆祭出產業升級與需求擴增之政策，以加強市場復甦力道，其中各大自行車廠亦陸續推出電動自行車車款，有助將原有之選配周邊提升為必要標準配備。

邑昇LED自行車燈過去深耕歐美市場，具高流明及高安全性的產品擁有高度競爭力，LED自行車燈產品將有效優化邑昇營收獲利結構，將使營運更佳穩健。

電動自行車 營收 疫情

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