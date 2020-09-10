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製造業Q2營收年減4.7% 石油、煤製品業史上最慘

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

製造業景氣不明！經濟部今（10）日公布「第2季製造業投資及營運概況」調查報告，資料顯示今年第2季製造業營業收入6兆3,621億元，季增7.5%，年減4.7%，主因新冠肺炎疫情全球延燒，國際原物料價格大幅下滑，傳統產業營收減幅擴大，但受惠遠距商機需求活絡，激勵資訊電子產業營收攀升，抵銷部分減幅。

其中，影響最大的行業為「石油及煤製品業」年減46.7%，創下開辦此項調查以來最大減幅，主因國際油價相較去年同期大幅下跌，以及疫情削弱油品需求，廠商調降煉量因應，烯烴產品亦受市場需求疲弱影響，銷售下滑。

減幅第二及第三的行業則為「化學材料業」和「基本金屬業」，年減分別為26.7%和18.6%，主因同樣是受到新冠肺炎衝擊。其中，化學材料業因疫情嚴峻，市場需求疲弱，以及海外新增產能持續開出，業者調降國內產能因應，加上化學材料價格仍處低檔所致。至於基本金屬業也因肺炎疫情衝擊市場需求、鋼品價格仍處低檔，加以不銹鋼業者受低價鋼品進口傾銷影響，銷售續減。

此外，金屬製品業和機械設備業，也同樣呈現衰退。

所幸，「電腦電子及光學製品業」和「電子零組件業」，則是呈現正成長，分別年增7.5%和11.9%。其中，電腦電子及光學製品業，結束連續3季負成長，主因疫情帶動居家辦公及遠距教學需求，激勵筆電、伺服器及網通設備廠營收增溫，但疫情衝擊部份消費性電子產品及光學元件的銷售，抵銷部分增幅。

而電子零組件業營收則是創下歷年同季新高，主因5G通訊、高效能運算、物聯網等新興應用持續拓展，以及遠距商機相關設備的晶片及記憶體需求強勁，帶動晶圓代工、IC封測、記憶體及主機板等業者營收同步成長。

展望未來，經濟部表示，隨下半年進入消費性電子產品旺季，遠距設備需求仍殷，以及5G基礎建設、高效能運算及物聯網等相關應用蓬勃發展，可望帶動資訊電子產業營收續揚，此外，國際原物料價格緩步回升，傳統產業營收減幅可望縮減，但新冠肺炎疫情以及美中貿易的不確定性因素仍將持續影響我國製造業營收表現。

營收 疫情 肺炎

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