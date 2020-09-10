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外資曝英特爾最新動作！台積電比預期更早吃大單

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
台積電。報系資料照
台積電。報系資料照

英特爾大單將比預期更早外包台積電！摩根大通今（10）日發布報告指出，英特爾已著手就5奈米CPU的量產進行送交製造（tape out），台積電有望在2022上半年生產，比市場預期早了半年到一年。此外，代工需求爆發，摩根大通也看好台積電不受庫存調整影響，預估第4季華為訂單流失還是有高水準表現，重申權王攻「五」字頭、500元目標價。

摩根大通科技產業研究部門主管哈戈谷在最新報告中，以「英特爾CPU外包給台積電的首要訊號」為標，指出英特爾5奈米CPU研發轉為活絡，甚至已進入晶片設計的最後步驟-tape out。雖然內容沒有英特爾或台積電的確認訊息，但哈戈谷堅信英特爾提早為新晶片做準備，以此推算，台積電2022上半年就能量產英特爾CPU，比預期還早6到12個月。

哈戈谷表示，在英特爾5奈米晶片量產前，台積電還有機會先拿下英特爾Xe GPU及晶片組訂單，採用同樣先進的7奈米和6奈米技術。

與此同時，華為禁令雖然導致聯發科和聯詠被砍單，但整體半導體需求維持健康，特別是台積電還有輝達、超微等加持，訂單滿手。哈戈谷預期，台積電第4季營收將持穩第3季高峰，絲毫不受庫存調整影響。

他進一步表示，源源不絕的需求將帶動台積電明年營收成長高個位數，其中，值得一提，5奈米有蘋果iPhone 12、13、Apple ARM Macs及潛在的GPU訂單加持，僅靠蘋果單，台積電晶圓產能就要消耗75k wfpm，遠高於今年下半年45-50k。

另一方面，聯發科和超微預計第4季啟動5奈米晶片量產，7奈米也有聯發科、超微、輝達、高通及英特爾訂單持續推動，台積電訂單能見度看到明年，再加上AirPods、非蘋真無線耳機及RF接收器支撐16／12奈米需求，台積電不爆發也難。

哈戈谷表示，台積電2020-2022年營運將逐年攀高，2022年達到最頂峰（a strong year），即使近期傳出三星可能搶單，但八成先進製程訂單還是台積電穩拿。摩根大通對台積電今、明、後年每股純益（EPS）推估18.3元、18.85元、21.85元。

台積電 英特爾 奈米

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