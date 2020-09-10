台灣大攜手新加坡SkyLab 搶攻物聯網5G運算AI影像商機

台灣大哥大「超5G應用」再出奇招，繼與台灣運輸業龍頭台塑汽車貨運、全球GPU顯示晶片巨擘NVIDIA聯手分別進攻5G自駕車及雲端遊戲領域之後，今（10）日再宣布與新加坡智慧物聯網領先科技公司SkyLab簽署合作備忘錄，將台灣大跨業結盟的版圖一舉推向大東南亞市場（GSEA）。

台灣大哥大指出，SkyLab擁有傲視東南亞的AI影像分析技術，甚受星國政府肯定，與公部門多有合作經驗，並開發出許多用於高端數據採集的專利技術，及端到端數據物流可視化解決方案，提供安全等級高的企業多重訪問和多協議邊緣運算，幫助企業從現有移動技術無縫接軌5G。

未來台灣大哥大透過與SkyLab跨海結盟，台灣大將為台灣企業用戶引進國際級5G MEC (邊緣運算) 解決方案，更進一步期盼協助台灣產業出海搶進GSEA市場，在智慧城市、智慧安防、智慧製造及智慧零售等領域帶來更高的營運效益。