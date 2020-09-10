快訊

戶役政系統當機 內政部：已啟動另一台主機支援

緬甸逃兵的羅興亞屠殺自白：首度公開的良心證詞爭議

台灣大攜手新加坡SkyLab 搶攻物聯網5G運算AI影像商機

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

台灣大哥大「超5G應用」再出奇招，繼與台灣運輸業龍頭台塑汽車貨運、全球GPU顯示晶片巨擘NVIDIA聯手分別進攻5G自駕車及雲端遊戲領域之後，今（10）日再宣布與新加坡智慧物聯網領先科技公司SkyLab簽署合作備忘錄，將台灣大跨業結盟的版圖一舉推向大東南亞市場（GSEA）。

台灣大哥大指出，SkyLab擁有傲視東南亞的AI影像分析技術，甚受星國政府肯定，與公部門多有合作經驗，並開發出許多用於高端數據採集的專利技術，及端到端數據物流可視化解決方案，提供安全等級高的企業多重訪問和多協議邊緣運算，幫助企業從現有移動技術無縫接軌5G。

未來台灣大哥大透過與SkyLab跨海結盟，台灣大將為台灣企業用戶引進國際級5G MEC (邊緣運算) 解決方案，更進一步期盼協助台灣產業出海搶進GSEA市場，在智慧城市、智慧安防、智慧製造及智慧零售等領域帶來更高的營運效益。

台灣大哥大 5G 東南亞

延伸閱讀

不用出國 也能吃到享譽新加坡 米其林一星中餐廳

遠傳與亞太結親 台灣大下一步會連線台灣之星嗎？

遠傳攜手亞太 林之晨：門當戶對、天造地設的一對

別緊張！台灣大下午4:00進行災防通報訊息測試

相關新聞

筆電大缺貨雙A滿手單 宏碁董座：客戶照三餐催貨

宏碁董事長暨執行長陳俊聖昨（9）日表示，新冠肺炎疫情帶動全球筆電（NB）暴增，加上部分零組件缺貨，宏碁筆電供不應求，現在...

三大DRAM廠全面斷供華為 記憶體市況恐雪上加霜

繼美光之後，全球前兩大DRAM廠南韓三星與SK海力士傳跟進不再與華為有業務往來，估計華為明年智慧手機銷量將銳減74%。時...

業界最大！夏普推出120吋8K液晶顯示器

日商夏普（SHARP）將發布120吋8K顯示器8M-B120C（日本機種型號），120吋大螢幕和8K超高清解析度具有壓倒...

台灣大攜手新加坡SkyLab 搶攻物聯網5G運算AI影像商機

台灣大哥大「超5G應用」再出奇招，繼與台灣運輸業龍頭台塑汽車貨運、全球GPU顯示晶片巨擘NVIDIA聯手分別進攻5G自駕...

DRAM停供華為 台廠衝擊 營運短空

全球前三大DRAM廠都將停止供貨華為，台灣記憶體業者目前則仍未明確表態後續與華為業務的往來關係。不過，華邦與旺宏高層均不...

晶圓設備支出 SEMI三度上調

國際半導體產業協會（SEMI）昨（9）日第三度上修今年全球晶圓廠設備支出預估值，預期年增幅將達8%，較先前預估年增6%增...

義隆、聯詠、致新 跟著Chromebook旺

Chromebook熱賣，帶動周邊零組件需求大增，全球筆電觸控板與觸控螢幕IC龍頭義隆產品嚴重供不應求，估計本季觸控板產...

Switch追單 台鏈動起來

外電報導，日本遊戲機大廠任天堂再次追單20%，要求供應鏈衝刺Switch電玩主機產量至3,000萬台。業界看好，Swit...

蘋果新平板、智慧表 來了！

蘋果昨（9）日宣布將在美國時間9月15日（台北時間16日凌晨）舉行秋季發表會，因為疫情關係，採線上發表方式，而活動的標語...

Chromebook熱 聯發科出貨跳增

聯發科搭上教育筆電Chromebook銷售暴增商機。聯發科資深副總暨智慧裝置事業群總經理游人傑昨（9）日指出，旗下非手機...

晶電、隆達合併案 過關

LED廠晶電（2448）與隆達結合案，昨（9）日獲得公平會核准通過。

臻鼎砸145億 兩岸擴產

全球PCB龍頭臻鼎（4958）昨（9）日公布兩岸投資計畫，由旗下子公司多項投資議案推動，預計擴大在大陸淮安超薄線路板專案...

熱門新聞

嚴陳莉蓮掌軍後首出擊 嘉裕奪海空軍服20億大單

房地產出現「三不」族 市調：想囤房的增加了

當年7.76億元買到的帝寶 如今標售底價打了七三折

筆電大缺貨雙A滿手單 宏碁董座：客戶照三餐催貨

晶元光電、隆達結合案公平會准了 搶攻晶電市場

勞保大砍3成？行政院：沒有正式啟動任何方案的討論

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。